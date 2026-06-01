Спикер парламента Ирана обвинил США в срыве перемирия

Продолжение морской блокады исламской республики и эскалация боевых действий ясно свидетельствуют об отказе американских властей от мирных договоренностей, передает ТАСС. Такое мнение выразил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
«Морская блокада и эскалация военных преступлений в Ливане со стороны геноцидного сионистского режима служат наглядным свидетельством того, что США не соблюдают условия режима прекращения огня», – написал политик в социальной сети X. Он подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву в свое время придется заплатить за сделанный выбор.
Утром 1 июня американские военные атаковали иранскую территорию, проигнорировав режим прекращения огня. Целями ударов стали радиолокационная станция и пункты управления беспилотниками. В ответ Корпус стражей исламской революции успешно поразил военную базу, с которой координировалось ночное нападение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана пригрозила открытием новых фронтов в случае повторных американских ударов.
Ранее высшее военное командование исламской республики обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.
Перед этим американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе при попытке прорыва морской блокады.