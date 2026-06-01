Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

Инженер Уйманов назвал основные правила поведения при встрече с шаровой молнией

Tекст: Татьяна Косолапова

Ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков объявил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе. В этот же день в подмосковных Мытищах жителям удалось запечатлеть на видео шаровую молнию, передают РИА «Новости». Очевидцы не сразу узнали природное явление.



«Шаровая молния представляет собой высокоэнергетическую частицу с очень высокой плотностью материи, как частичка звезды или черной дыры. Из-за малых размеров она способна проходить сквозь кристаллическую решетку вещества, в том числе сквозь стекло. Физика до сих пор не дала исчерпывающего объяснения этому явлению. Что такое шаровая молния по своей природе, наука пока однозначно не знает. Тем не менее, эта молния является относительно более безопасной и не такой неожиданной, как линейная», – говорит Уйманов.

Существует несколько гипотез появления шаровых молний, продолжает собеседник. Одна из них предполагает, что при ударе линейной молнии в землю испаряются металлы, которые образуют тонкую сферическую оболочку, внутри которой оказывается воздух под большим давлением. Косвенным подтверждением другой гипотезы служат наблюдения на подводных лодках. Там шаровые молнии фиксировались при переключении ходовых двигателей, когда возникал скачок тока в сотни тысяч ампер.

Все зафиксированные на подводных лодках шаровые молнии имели зеленый цвет. По словам инженера, это связано с аккрецией металла: образовавшаяся шаровая молния поглощала материал медных проводников, а медь при горении дает характерное ярко-зеленое свечение. Это указывает на то, что такие молнии возникали непосредственно на проводах под воздействием мощного электрического тока. При этом попытки искусственно воспроизвести шаровую молнию с помощью высокочастотного излучения давали лишь кратковременный эффект: возникавшие плазмоидные образования не обладали собственным источником энергии и исчезали сразу после отключения излучателя.

«Я сам видел шаровую молнию еще в школьные годы на Колыме, в поселке Нексикан, перед сильной грозой, когда мы с другими мальчишками гоняли на велосипедах по нашему поселку. На фоне темной тучи плыл светящийся шарик размером с футбольный мяч. Он был светло-голубого цвета, внутри которого, казалось, что-то переливалось и двигалось. Шарик подлетел к стойкам изоляторов электроподстанции и между тремя электрическими проводами под напряжением 35 тысяч вольт произошло короткое замыкание с очень громким звуком мощной дуговой сварки. Это объясняется тем, что шаровая молния ионизирует воздух вокруг себя, а ионизированный воздух начинает проводить ток», – делится специалист. По воспоминаниям, тогда из-за этого инцидента у многих жителей перегорели лампочки даже при разомкнутых выключателях.

Для защиты от шаровой молнии в грозу он рекомендует закрыть все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу в доме или квартире, так как именно через них может проникнуть шаровая молния. Но и это не гарантированный вариант защиты, поскольку она способна проходить даже сквозь стекло.

«В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону. Если она и взорвется, то на расстоянии больше шансов остаться живым», – подчеркивает Уйманов.

Бывают случаи, продолжает он, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе. Есть гипотеза, что если поставить на молниеотвод мощный постоянный магнит, то он сможет притянуть шаровую молнию к себе, тем самым отведя ее в сторону. Однако данное явление очень редкое, поэтому системной борьбы с ним не ведется и проверенных способов защиты нет.

Ранее в Архангельской области шаровая молния повредила деревянное двухквартирное строение, пройдя прямо сквозь обшивку и внутреннюю часть стены. Все находившиеся внутри жильцы избежали травм, отделавшись испугом.