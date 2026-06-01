Китай осудил отправку японских военных в структуры НАТО на Украине

Китай осудил планы Японии направить военных в европейские структуры альянса, передает ТАСС.
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь подчеркнул, что подобные действия противоречат мирному статусу японского государства.
«Китай обеспокоен действиями японской стороны, которая активно продвигает процессы ремилитаризации и расширяет географию своей военной деятельности. Мы призываем международное сообщество сохранять высокую бдительность в отношении проявлений нового японского милитаризма», – заявил дипломат.
По словам представителя МИД КНР, инициативы Токио направлены на создание военной инфраструктуры для участия в реальных боевых операциях. Ранее японское Министерство обороны анонсировало отправку четырех офицеров на базу в Германии для изучения программ помощи Киеву, заверив, что они не будут участвовать в боестолкновениях.
Незадолго до этого Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.
Месяцем ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил японскую сторону в провоцировании блокового противостояния.