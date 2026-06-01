  Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня

    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    @ Alexander Kulebyakin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    31 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ в Будапеште вышла на поле с флагом России

    Tекст: Антон Антонов

    После финала футбольной Лиги чемпионов в Будапеште супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина спустилась с трибун на поле с флагом России.

    Марина Сафонова появилась на газоне стадиона в Будапеште, обернувшись российским флагом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский футбольный клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    Видео жены Сафонова с российским флагом на стадионе после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    30 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    «ПСЖ» одержал победу над «Арсеналом» и выиграл Лигу чемпионов

    Tекст: Антон Антонов

    Парижский футбольный клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, вратарь Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл ЛЧ, сообщают СМИ.

    Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась в серии пенальти, передает «Чемпионат».

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Нападающий парижан Усман Дембеле на 65-й минуте с пенальти ответил на гол игрока «Арсенала» Кая Хаверца, забитый на шестой минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «ПСЖ» – 4:3.

    Сафонов провел на поле весь матч, передает ТАСС.

    Победитель турнира впервые за десять лет определился в серии пенальти. В последний раз подобное происходило в 2016 году, когда мадридский «Реал» оказался сильнее «Атлетико».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    Ранее Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал Лиги чемпионов.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    31 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Вратарь Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Голкипер парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов, сообщают информационные агентства.

    Российский вратарь провел на поле весь финальный матч. Год назад он уже завоевывал этот трофей, находясь на скамейке запасных в победном матче против итальянского «Интера», передает РИА «Новости».

    После завершения игры спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. «Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли», – заявил Сафонов в послематчевом эфире.

    В середине первого тайма голкипер получил случайный удар по голове от своего одноклубника Маркиньоса, из-за чего врачам пришлось оказывать россиянину помощь. Позже футболист признался, что испытывает головную боль, однако искренне рад успеху и бережет силы для предстоящего чемпионского парада в Париже.

    Вратарь добавил, что совершенно не считает себя героем, а отсутствие сейвов в серии пенальти объяснил помощью лондонского «Арсенала»: «Пенальти – это маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов, большой опыт за последний год. Не так чтобы было трудно. Я не сделал в итоге сейвов, но «Арсенал» мне помог».

    Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993), Владимир Бут («Боруссия», Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом».

    Видео жены Сафонова с российским флагом на стадионе после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    31 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Массовые беспорядки охватили Париж после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

    Tекст: Антон Антонов

    После победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались беспорядки, задержаны более 400 человек, сообщает полиция.

    Беспорядки начались еще до финального свистка матча, проходившего в Будапеште, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

    Французская полиция задержала 416 человек, 283 из них были задержаны в парижской агломерации. В ходе беспорядков пострадали семь сотрудников полиции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Болельщики перекрыли кольцевую автодорогу столицы и начали жечь костры. Радикально настроенные группы поджигали автомобили, один из которых сгорел рядом с Эйфелевой башней. Хулиганы также предприняли несколько попыток разграбить местные магазины и атаковать полицейский участок.

    Правоохранители подверглись нападениям с использованием петард и стеклянных бутылок. В ходе столкновений два человека получили серьезные травмы, включая ножевое ранение. Аналогичные инциденты с участием агрессивных фанатов зафиксированы и в других французских городах, сообщает Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Возле стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    30 мая 2026, 21:03 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «ПСЖ» в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы, сообщила газета Figaro.

    Столкновения футбольных болельщиков с силовиками произошли на фоне финала Лиги чемпионов, передает РИА «Новости». Издание Le Figaro отмечает, что фанаты начали пускать фейерверки в сторону патрулей. «Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ», – описывает ситуацию газета.

    За последние несколько часов на улицах французской столицы задержали около десяти человек. Решающий матч главного европейского турнира между парижским клубом и английским Arsenal проходит в субботу в Будапеште.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее заявил, что для обеспечения безопасности власти задействовали 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа восемь тысяч силовиков следят за порядком непосредственно в Париже и прилегающих пригородах.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    29 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Посол России предъявил Парижу доказательства террористических действий Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской дипломатической миссии во Франции Алексей Мешков в ходе вызова в МИД страны продемонстрировал неопровержимые факты террористических атак ВСУ на мирные гражданские объекты на Донбассе.

    Российский посол в Париже Алексей Мешков во время вызова в МИД Франции представил доказательства террористической активности киевских властей. В качестве одного из примеров участники встречи обсудили тяжелые последствия недавнего удара по общежитию в Старобельске, передает ТАСС.

    В дипломатическом представительстве отметили, что встреча состоялась по инициативе принимающей стороны. «Посол России во Франции А. Ю. Мешков был приглашен в МИД Франции, где ему была представлена известная однобокая и предвзятая позиция Евросоюза по украинскому конфликту, включая российские удары возмездия. Глава российской дипмиссии воспользовался этой возможностью, чтобы довести до французской стороны на высоком уровне правду о террористических действиях киевского режима», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли целенаправленный удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.

    Министерство иностранных дел России в ответ анонсировало системные атаки по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Российский посол в Берлине до этого также передал германским дипломатам фотографии с места этой трагедии.

    31 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Игрока ПСЖ Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Грузинский полузащитник парижского клуба удостоился престижной награды УЕФА после победы его команды над лондонским Arsenal в финале главного европейского турнира.

    Хавбек сборной Грузии и французского клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия получил официальный приз лучшему футболисту сезона в Лиге чемпионов, передают РИА «Новости».

    В субботу парижане обыграли английский Arsenal в финале турнира, который прошел в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ. При счете 0:1 Кварацхелия заработал одиннадцатиметровый удар, успешно реализованный Усманом Дембеле. Команда выиграла трофей второй год подряд.

    Всего в минувшем розыгрыше престижного еврокубка 25-летний футболист провел 16 матчей. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.

    Ранее спортсмен выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал национальный Кубок. В составе итальянского Napoli он становился чемпионом страны, а с ПСЖ собрал множество титулов, включая два кубка Лиги чемпионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче турнира.

    Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов пообещал добиваться новых успехов после этого триумфа.

    После завершения игры во Франции вспыхнули массовые уличные беспорядки.

    31 мая 2026, 04:12 • Новости дня
    Французский философ Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Французский философ и социолог Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет, сообщила его супруга Сабах Абуэссалам Морен.

    О смерти Морена сообщает Agence France-Presse.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X выразил соболезнования его близким. «Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице», – заявил Макрон.

    Дань памяти философу также отдали бывший глава государства Франсуа Олланд и министр культуры Катрин Пегар, передает ТАСС.

    Эдгар Морен (урожденный Эдгар Нахум) родился в 1921 году в Париже. Он был автором разнообразного корпуса работ, известных далеко за пределами Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Германии на 97-м году жизни скончался философ Юрген Хабермас.

    В феврале французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался в возрасте 90 лет.

    30 мая 2026, 10:39 • Новости дня
    Мексику оставили без тренировочных баз главных фаворитов ЧМ-2026

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты согласно рейтингу Международной футбольной ассоциации (ФИФА), не поселили на территории Мексики.

    Базы десяти лучших сборных мира по рейтингу ФИФА находятся на территории Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Среди них числятся действующий чемпион Аргентина, рекордсмен по трофеям Бразилия, а также команды Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Марокко, Бельгии и Германии.

    В Мексике будут базироваться Уругвай, Колумбия, Тунис, ЮАР, Иран, Южная Корея и сами хозяева поля. Канада примет только панамцев и собственную национальную команду.

    Американская сторона разместит у себя не только сильнейшие коллективы, но и потенциальных аутсайдеров, включая Гаити и Кюрасао. Чемпионат мира пройдет в трех североамериканских странах с 11 июня по 19 июля при участии 48 сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана в Мексику.

    Власти этой латиноамериканской страны предприняли дополнительные меры безопасности перед мундиалем.

    Иранские дипломаты подтвердили участие национальной команды в турнире после получения твердых гарантий защиты спортсменов.

