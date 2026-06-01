В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

Tекст: Мария Иванова

Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

«Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.