Путин поручил ускорить доработку стратегии развития Арктики до 2050 года

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер поставил задачу оперативно завершить проект указа о долгосрочном развитии арктических рубежей, передает сайт Кремля.

«С учетом ранее данного поручения ускорить доработку проекта указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и перспективу до 2050 года», – говорится в опубликованном документе. Готовый план необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности.

Кроме того, руководство страны взяло на особый контроль возведение магистрального трубопровода «Волхов – Мурманск» и реализацию инициативы «Мурманский СПГ». Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до 2030 года. Ответственными за выполнение задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители энергетических компаний Алексей Миллер и Леонид Михельсон.

Первый доклад о ходе строительства профильным ведомствам предстоит подготовить до 1 июля 2026 года. В дальнейшем отчеты будут предоставляться ежеквартально на постоянной основе на специальной площадке Координационного центра правительства.

