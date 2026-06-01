    1 июня 2026, 11:05 • Новости дня

    Путин поручил сформировать флот для северного завоза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поставил задачу правительству подготовить предложения по созданию флота для обеспечения северного завоза и профинансировать строительство новых ледоколов.

    Глава российского государства поручил правительству подготовить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Кабмин должен выполнить эту работу при участии Минвостокразвития и компании «Росатом Арктика». Соответствующие предложения необходимо представить до 1 сентября этого года.

    Кроме того, глава государства распорядился обеспечить финансирование строительства пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа «Арктика».

    «Правительству совместно с Банком России, госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении госгарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов», – говорится в тексте поручения.

    О результатах проделанной работы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Росатома Алексей Лихачев должны отчитаться до 15 июня 2026 года.

    Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире судами с ядерной установкой, предназначенными для круглогодичной проводки караванов в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года. Весной 2025 года глава государства анонсировал строительство новых судов новейшей серии 22220.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сровнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    В ответ на заявления из стран Прибалтики о возможности нападения НАТО на Калининград Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские военные объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин на основе ситуация на поле боя спрогнозировал скорое победное завершение СВО

    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Путин на основе ситуация на поле боя спрогнозировал скорое победное завершение СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители.

    Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведёт к потере как минимум 14% ВВП Армении. Много это, мало – это другой вопрос.

    Но всё-таки всё это надо взвесить, посмотреть», – добавил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Путин раскритиковал западные СМИ за освещение удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    1 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    @ Софья Сандурская/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну поздравительную телеграмму, приуроченную к дню рождения армянского политика, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», – указал глава российского государства в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой называл союзнические отношения основой миграционных послаблений для граждан Армении.

    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    29 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта

    Tекст: Антон Антонов

    Решения российских властей относительно утилизационного сбора продиктованы необходимостью защиты внутреннего рынка от серого импорта, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил: «Наши действия связаны с защитой нашего, отечественного товаропроизводителя. Но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭС».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, пояснил, что главная задача – обеспечить прозрачность поставок. По его словам, недопустимо, чтобы продукция из третьих стран попадала в Россию под видом товаров из государств-партнеров после крупноблочной сборки.

    Профильные ведомства ведут кропотливую работу по определению доли локализации производства в странах ЕАЭС, сказал он. Путин отметил, что диалог с партнерами ведется честно и открыто, хотя в процессе могут возникать рабочие споры и взаимные претензии.

    «Мы ведём этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это канал поставки товаров через территорию наших стран-партнёров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал претензии президента Белоруссии к утильсбору поводом для совместной работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что такое утильсбор, кто именно и в каком размере должен его уплачивать.

    29 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал законными целями все источники прямой военной угрозы для России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    Путин обозначил позицию России по поводу нейтрализации потенциальных опасностей, передает ТАСС.

    «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – заявил глава государства.

    Ранее Путин обвинил Запад в поставках беспилотников для ударов по России.

    Напомним, СВР заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.


    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

