Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов, говорится на сайте Кремля. Это требование распространяется на периоды, когда доступ к Сети может быть ограничен из-за мер безопасности.

Согласно документу, ведомствам необходимо «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем».

Кабмин и ФСБ обязаны представить отчет о выполнении этого поручения к 1 июля. В докладе должно быть подтверждено, что граждане не потеряют доступ к государственным услугам, медицинским и финансовым платформам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обратил внимание на проблемы с мобильным интернетом из-за угроз атак беспилотников.

Позже глава государства подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

В прошлом году Минцифры подготовило специальный перечень доступных при отключениях связи цифровых платформ.