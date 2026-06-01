Путин поручил продлить срок муниципальной службы в Донбассе и Новороссии

Российский лидер поставил задачу разработать соответствующую инициативу и внести ее на рассмотрение парламентариев, сообщается на сайте Кремля. Нововведения призваны поддержать кадровый потенциал в новых регионах страны.
«Обеспечить разработку и внесение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», – указано в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал искреннюю помощь людям главным ориентиром для муниципальных служащих.
В апреле глава государства лично поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником.
Ранее российский лидер установил специальную ежемесячную выплату для госслужащих в Донбассе и Новороссии.