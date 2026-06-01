Нетаньяху приказал ударить по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху дал военным указание начать наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.
Поводом для возобновления атак стало несоблюдение ранее достигнутых договоренностей. Представители израильской стороны утверждают, что силы движения нарушили установленный режим прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.
Месяцем ранее израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры этой организации на юге страны.
Накануне той операции Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения.