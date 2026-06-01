В ЕС задумались о лишении защиты украинских мужчин призывного возраста

Внутренние документы Совета Европы содержат предложение отказать в убежище военнообязанным украинцам и нарушителям границы, передает ТАСС.
Европейские правительства выражают серьезную обеспокоенность растущим притоком таких беженцев. Реформа призвана помочь Киеву, который испытывает серьезные трудности с мобилизацией.
Ранее действие механизма продлили до марта 2027 года. При этом Европейская комиссия призвала государства готовиться к постепенному отказу от программы. В 2024 году представители ведомства заявили: «Необходим скоординированный переход к более прочным правовым статусам для искателей защиты».
Потенциальные изменения обсудят на текущей неделе, пишет портал Euractiv. К марту 2026 года временную защиту в Европе получили 4,33 млн украинцев, из которых 26,6% составляют взрослые мужчины. Больше всего переселенцев приняли Германия и Польша – 1,27 млн и более 961 тыс. человек соответственно.
