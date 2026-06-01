FT сообщила о страхе НАТО разозлить Трампа урезанием бюджетов

В блоке стран Запада нарастает тревога из-за вероятного снижения трат на армию, передает РИА «Новости».
По данным газеты Financial Times, некоторые члены военного союза планируют опустить планку финансирования ниже установленных 2% ВВП. Подобная тенденция способна вызвать резкое недовольство главы США на предстоящем саммите альянса.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш открыто признал, что оборонные расходы его государства в 2026 году окажутся меньше целевого показателя. Европейские чиновники опасаются эффекта домино, так как чешский прецедент может вдохновить другие столицы на аналогичные шаги. Это ставит под удар заявления о стремлении Европы к независимости от Вашингтона.
«Это серьезная проблема для чиновников НАТО, отчаянно стремящихся избежать недовольства Трампа на саммите 7-8 июля в Анкаре», – подчеркивает Financial Times. Американский лидер неоднократно критиковал союзников за недостаточный вклад в общую безопасность и требовал увеличить отчисления до 5% от ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году.
