Кандидаты правящей в Молдавии партии проиграли выборы в ряде городов

Центральная избирательная комиссия республики опубликовала предварительные результаты состоявшегося 31 мая второго тура голосования, передает ТАСС. Выдвиженцы от Партии действия и солидарности полностью уступили свои позиции политическим конкурентам.
В Тараклии, центре компактного проживания болгарского меньшинства, пост мэра заняла кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак. Политик заручилась поддержкой 51,23% избирателей. В Оргееве, третьем по величине городе страны, победителем стал независимый кандидат Рамиз Ансаров с результатом 57,88% голосов.
Голосование в этих городах пришлось проводить заново после досрочной отставки предыдущих глав администраций. Ранее руководители, представлявшие запрещенный блок «Победа», сложили полномочия. Лидер объединения Илан Шор объяснил это решение давлением властей и блокировкой финансирования региональных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские силовики задержали мэра города Оргеева Татьяну Кочу после обысков у оппозиции.
Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала оппозиционному блоку «Победа» в регистрации на парламентских выборах.
Лидер политического объединения Илан Шор призвал своих сторонников к кампании полного гражданского неповиновения.