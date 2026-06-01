Американская авиация уничтожила иранские радары и пункты управления дронами

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось об атаке на военные объекты Ирана, передает ТАСС.

«CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

Удары нанесли 30 и 31 мая в ответ на уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1. Американский истребитель оперативно ликвидировал средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе.

Представители командования подчеркнули отсутствие потерь среди личного состава. В ведомстве добавили, что продолжат защищать свои активы и интересы в период действия текущего перемирия.

иранские военные сбили американский многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.

Несколькими днями ранее американские силы уничтожили иранскую пусковую установку дронов в районе Ормузского пролива.

При этом Центральное командование вооруженных сил США подтвердило сохранение режима прекращения огня с исламской республикой.