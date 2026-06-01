Капиталы богатейших россиян взлетели на 22 млрд долларов

К началу лета общее состояние 20 богатейших российских предпринимателей достигло 320,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
С начала года этот показатель увеличился на 21,857 млрд долларов. Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости долей в компаниях, принадлежащих бизнесменам.
Всего в мировой рейтинг входят 500 человек. Первую строчку списка уверенно удерживает владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. Капитал американского предпринимателя вырос на 116 млрд долларов и составил внушительные 735 млрд долларов.
Вторую и третью позиции занимают основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, чьи состояния достигли 322 млрд и 299 млрд долларов соответственно. Четвертая строчка досталась создателю Amazon Джеффу Безосу с капиталом 289 млрд долларов. Пятерку лидеров замыкает сооснователь Oracle Ларри Эллисон, разбогатевший до 281 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее совокупный капитал 20 богатейших российских бизнесменов достиг 315 млрд долларов.
К декабрю прошлого года состояние отечественных миллиардеров выросло почти на 18 млрд долларов. По итогам всего прошлого года 500 богатейших людей мира увеличили свои активы на рекордные 2,2 трлн долларов.