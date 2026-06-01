Российские компании локализовали производство деталей для автомобилей Belgee

Компании MGC Group, группа «Полипластик» и «Сибур» реализовали совместный проект по локализации производства деталей для белорусского автопроизводителя, передает РИА «Новости».
«С мая 2026 года данные автокомпоненты изготавливаются для белорусского автопроизводителя в Калужской области из российских компаундов», – говорится в сообщении «Полипластика».
Для успешной реализации проекта специалисты разработали высокотехнологичные ударопрочные композиционные материалы. Они обладают повышенной стойкостью к царапинам, что позволяет долгое время сохранять идеальный внешний вид автомобилей.
Директор транспортного дивизиона «Сибура» Анатолий Светликов отметил, что отечественная индустрия автокомпонентов переходит от меморандумов к реальным серийным поставкам. В процессе создания материалов инженеры решили сложную задачу: готовые детали должны были идеально стыковаться с компонентами других производителей с учетом возможных цветовых отличий.
Производители полимерного сырья прогнозируют, что в перспективе нескольких лет доля российских пластиков в машинах белорусского бренда может превысить 70%. Сейчас в портфеле «Полипластика» насчитывается почти 300 марок полимерных композитов, созданных специально для нужд автомобилестроения и замещения импортных аналогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать мощности для производства компонентов электромобилей на базе модели Belgee X50.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о концентрации усилий отечественного автопрома на локализации комплектующих.
Китайская компания Changan запланировала локализовать производство восьми новых моделей автомобилей на российском рынке.