МВД: Мошенники начали массово обманывать россиян с помощью нейросетей

Аферисты начали использовать популярность искусственного интеллекта вместо привычных схем с криптовалютой, передает Telegram-канал УБК МВД.
Преступники создают видимость инновационности, играя на слабом понимании принципов работы современных систем.
«Злоумышленники используют высокий интерес граждан к новым технологиям и обещают «быстрый заработок» на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удалённое трудоустройство «AI-специалистом»», – отметили в ведомстве. На деле такие предложения заканчиваются хищением средств или персональных данных.
Жертв часто просят оплатить доступ к несуществующим платформам, купить обязательную подписку или внести страховой депозит. После перевода денег организаторы исчезают либо продолжают выманивать финансы под новыми предлогами. Также популярны псевдоинвестиционные проекты, которые обещают сверхдоходы благодаря нейросетям, но фактически не ведут никакой реальной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты начали применять искусственный интеллект для синтеза речи высокопоставленных силовиков.
Специалисты обнаружили в российской доменной зоне сотни мошеннических сайтов с фейковыми подписками на нейросети.
Представители МВД зафиксировали факты использования подобных технологий для масштабирования массовых фишинговых атак.