Напавшего с мачете в поезде на пассажиров мужчину отправили в психбольницу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженный мачете злоумышленник напал на попутчиков в купе поезда Томск-Адлер в январе 2025 года, передает РИА «Новости».

Потерпевшим удалось спастись и получить необходимую медицинскую помощь. Позже, в феврале того же года, находясь в следственном изоляторе, обвиняемый напал на сотрудника учреждения, ударив его по лицу.

«Постановлением суда гражданин освобожден от уголовного преследования, ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступлений мужчина страдал временным психическим расстройством. Это состояние лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Изначально ему предъявляли обвинения в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и применении насилия к сотруднику места содержания под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года полиция задержала напавшего на людей пассажира поезда Томск – Адлер. В феврале того же года суд арестовал 68-летнего жителя Томска за покушение на убийство двух попутчиков.