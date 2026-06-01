При взрыве на корейском оборонном заводе погибли четыре человека

Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило ВСУ изменить тактику использования беспилотников, подняв высоту их полета свыше тысячи метров, рассказал ТАСС командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот».
«Если сравнивать 2023 год и настоящее время, тактика очень сильно изменилась. Если в 2023 году ВСУ летали на высоте 150-200 м, то сейчас они летают 900-1200 метров. Потому что в данный момент мы стали угрозой для БПЛА – начали очень много сбивать. И противник начал понимать, что они не достигают своей цели. И вот начали запускать свои беспилотники на высоте свыше 1000 метров. Плюс перехватчик «Елка» – он не несет в себе никакого заряда. Чисто бьет за счет кинетического удара. Можно спокойно применять в населенных пунктах, на трассе, в городах», – сообщил военнослужащий.
По словам бойца, главную угрозу представляют ударные дроны ВСУ, такие как «Лютый», «Бобер», «Чайка», а также дроны-ждуны. Особо опасным он назвал беспилотник-матку, который способен нести на себе четыре небольших FPV-дрона, выполняя одновременно ударные функции.
«Кот» добавил, что приехал в Россию из Узбекистана в 2008 году. После учебы он решил пойти на службу по контракту, начав с должности оператора РЛС в радиотехническом полку, а затем перешел в подразделение противодействия БПЛА для защиты инфраструктуры.
Разработанный в Москве дрон-перехватчик «Елка» оснащен системой искусственного интеллекта. Использование этих аппаратов позволяет экономить дорогостоящие ракеты ПЗРК при уничтожении украинских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские бойцы сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка».
Месяцем ранее военнослужащий группировки «Центр» уничтожил этим аппаратом тяжелый гексакоптер «Баба-яга». А в марте новейший комплекс перехвата позволил отразить массовый налет вражеских дронов «Лютый» в Брянской области.