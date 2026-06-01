Космонавт сообщил об уникальной операции с манипулятором на МКС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во время работы в открытом космосе удалось переместить сразу двух человек с одного модуля на другой, используя возможности роботизированной руки ERA, сказал Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

«Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой», – поделился космонавт.

По словам Кудь-Сверчкова, такой подход позволил участникам выхода в открытый космос сберечь энергию для выполнения последующих задач, в частности, для работы с кассетами полупроводников. Он также отметил высокую слаженность действий всей команды, включая второго участника внекорабельной деятельности и оператора манипулятора, выразив удовлетворение результатами проведенной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС. Управлявший роботом-манипулятором ERA Андрей Федяев сообщил об экономии сил экипажа благодаря такому способу перемещения.