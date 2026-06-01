    1 июня 2026, 06:52 • Новости дня

    Ямал и Югра возглавили рейтинг регионов по благосостоянию семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам 2025 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерство по уровню материального благополучия, показало исследование российских регионов по уровню благосостояния семей.

    В среднестатистической местной семье с двумя детьми после минимальных расходов остается 141,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область с показателями 102,6 тыс. и 94,9 тыс. рублей соответственно.

    В среднем по стране потенциально возможный остаток составил 51,5 тыс. рублей. Москва замкнула пятерку лидеров, а Петербург оказался на восьмой строчке. При этом в четырех регионах свободные средства у семей с медианным заработком полностью отсутствуют.

    Аутсайдерами списка стали Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где зафиксирован отрицательный денежный остаток. Жителям этих республик приходится полагаться на натуральное хозяйство и дополнительные источники доходов для покрытия базовых потребностей.

    В феврале число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 15. Статистика зафиксировала в Магаданской области и на Чукотке среднюю зарплату свыше 200 тысяч рублей.

    31 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал массовые погромы в Париже ошибкой бюрократов ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую «бюрократы ЕС» не могут признать и решить.

    Спецпредставитель президента России по связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кадры уличных погромов, передает РИА «Новости». В социальной сети X он отреагировал на видеозапись испанского журналиста Хавьера Негре, демонстрирующую разбитые витрины и автомобили.

    «Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», - написал российский чиновник. Автор ролика охарактеризовал происходящее на улицах как сцены настоящей гражданской войны.

    Волнения охватили город после триумфа клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов. В субботу французская команда обыграла английский Arsenal в серии пенальти и второй год подряд завоевала престижный трофей.

    По данным газеты Figaro, ссылающейся на главу МВД Лорана Нуньеса, в ходе массовых акций правоохранительные органы задержали 416 агрессивных болельщиков по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались массовые беспорядки.

    Около стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию.

    31 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 10 млн избирателей по всей стране.

    Более 1300 участников специальной военной  подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

    «Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

    По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

    Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

    На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    31 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в ходе учений на Филиппинах испытали систему противодействия беспилотникам MADIS, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), комплекс состоит из двух бронемашин MADIS (Marine Air Defense Integrated System), оснащенных радаром, ракетами Stinger, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Главная цель разработки заключается в предоставлении военным выбора между орудиями, ракетами и средствами подавления для защиты объектов без лишних затрат, пишет РБК.

    Идея системы MADIS как средства борьбы с БПЛА заключается в том, чтобы предоставить военным несколько вариантов контрмер – орудия, ракеты или средства РЭБ – чтобы они могли выбрать наилучший способ защиты войск и других объектов от дронов, не полагаясь только на дорогостоящее вооружение.

    Ключевой особенностью комплекса стала возможность стрельбы 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем.

    Бывший техник НАТО Стивен Сойер отметил, что такие снаряды менее точны, но обходятся значительно дешевле. Пять выстрелов стоят около 11 тыс. 250 долларов, тогда как одна ракета Stinger оценивается в 430 тыс. долларов, а перехватчик Coyote – от 100 до 125 тыс. долларов.

    Специалист добавил, что новые снаряды отлично справляются с аппаратами семейства Shahed. Однако оборонные предприятия все еще испытывают трудности с массовым выпуском таких боеприпасов. «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о поиске новых методов борьбы с недорогими иранскими дронами.

    Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская сообщила о разработке экономичных средств противодействия беспилотным аппаратам.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения зенитных ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения подобных целей.

    31 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко ответил на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и напомнил об «очень серьезной цели» на Украине «недалеко от Беларуси».

    Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.

    «Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.

    Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.

    «Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», – добавил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.

    На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    31 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская гимнастка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

    Судьи высоко оценили мастерство 15-летней девушки в упражнениях с обручем, передает РИА «Новости»

    Соревнования проходят в болгарском городе Варне с 27 по 31 мая. Отечественные атлеты выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны.

    Соответствующее решение о допуске россиян к международным стартам с государственной символикой принял исполком World Gymnastics 17 мая. Вскоре аналогичную позицию официально утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях на турнире в Варне.

    Днями ранее россиянка Яна Заикина выиграла золото на этом первенстве Европы среди юниоров.

    В апреле Международная федерация гимнастики вынесла Софии Ильтеряковой официальное предупреждение за инцидент с флагом Украины.

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    Tекст: Ольга Иванова

    В Ереване может сложиться очень сложная ситуация с резким скачком цен на газ из-за необходимости закупать российское топливо через посредников с 30% экспортной пошлиной, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.

    «Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.

    Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    31 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Очередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Ольга Иванова

    На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.

    На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.

    В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.

    В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.

    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    31 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    ООН столкнулась с острым финансовым дефицитом из-за неуплаты многомиллиардных взносов двумя ключевыми странами-участницами, что уже привело к массовым увольнениям сотрудников и закрытию офисов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».

    «ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.

    Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.

    Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.

    Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.

    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

