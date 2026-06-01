  Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Украина провоцирует второй Чернобыль
    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня

    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

    30 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний серьезно повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Associated Press.

    Ракета взорвалась, разрушив часть стартовой площадки. Огромный оранжевый огненный шар был виден на многие километры вокруг, передает Associated Press.

    Кадры аэрофотосъемки, сделанные в пятницу, зафиксировали на земле груды искореженных конструкций. На месте происшествия уцелели лишь одна башня и резервуар для воды. В настоящее время компания Джеффа Безоса оценивает масштабы нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn накануне взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента.

    31 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.

    В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.

    Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.

    В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    30 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    29 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn конкурента SpaceX

    Tекст: Вера Басилая

    Глава SpaceX Илон Маск выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin «быстро оправится» после взрыва ракеты New Glenn.

    Во время экспериментальных запусков часто возникают серьезные трудности, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя инцидент с ракетой конкурентов, передают «Вести».

    «Крайне неудачно. Ракеты – это сложно», – написал основатель SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Разработчики позиционируют ракету-носитель New Glenn от аэрокосмической компании Blue Origin как прямого конкурента аппаратам SpaceX. Маск выразил надежду, что компания миллиардера Джеффа Безоса сможет быстро оправиться после неудачных испытаний.

    Тяжелая ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    В ноябре прошлого года компания Blue Origin посадила многоразовую ступень носителя на морскую платформу.

    Первый успешный запуск этой тяжелой ракеты состоялся в январе 2025 года.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    31 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    НАСА рассказало о разрушении метеора над США

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксировано разрушение метеора над территорией Соединенных Штатов, сообщило НАСА.

    Разрушение произошло на высоте свыше 60 км и вызвал сильный шум в штате Массачусетс, передает РИА «Новости».

    Специалисты ведомства рассчитали точную силу ударной волны. «Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук», – заявили в НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press сообщило, что жители американского штата Массачусетс испугались мощного двойного взрыва, вероятно, от падения космического объекта.

    В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. Чуть ранее в небе над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

    29 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Трое тайконавтов успешно завершили свою миссию на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и благополучно приземлились на севере КНР.

    Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя членами экипажа совершила посадку на площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, передает РИА «Новости». Прямую трансляцию возвращения космонавтов вело Центральное телевидение Китая.

    Команда находилась на орбите с 1 ноября 2025 года. На смену им 24 мая прибыл новый экипаж на корабле «Шэньчжоу-23», который продолжит работу на орбитальной станции.

    Строительство национальной космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года. Сейчас ее базовая Т-образная конфигурация состоит из основного модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков. Общий вес комплекса составляет около 69 тонн, а жилое пространство – 110 кубометров. Станция рассчитана на 15 лет эксплуатации, вплоть до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

    В январе посадочный модуль предыдущего корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая.

    Прошлый экипаж из-за повреждения исходного аппарата космическим мусором вернулся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21».

    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

    30 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Герой России Олег Кононенко провел тренировку в гидролаборатории на базе Космического центра имени Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас) в рамках подготовки к шестой в карьере орбитальной миссии.

    Глава Центра подготовки космонавтов Герой России Олег Кононенко провел тренировочную сессию в гидролаборатории Космического центра имени Л. Джонсона в Хьюстоне. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к его шестому полету в космос, передает ТАСС.

    «Подготовка к погружению в NBL начинается не в воде, а в специальной лаборатории, где подбирают скафандр и перчатки Class III EMU. Class III EMU означает, что в этом скафандре проходят подготовку только на Земле. Мой напарник – Маркос Берриос», – рассказал космонавт. По его словам, после медосмотра и инструктажа работа под водой продлилась почти шесть часов, и все основные задачи были выполнены.

    Командир отряда космонавтов Роскосмоса пояснил, что дополнительно отрабатывалась аварийная эвакуация неработоспособного оператора с разных рабочих мест. Кононенко подчеркнул важность правильной посадки скафандра, чтобы избежать болевых ощущений во время работы. Следующим этапом станет тренировка при обычной гравитации для изучения процедур технического обслуживания оборудования.

    Заключительная часть подготовки будет посвящена обслуживанию оборудования снаружи МКС, включая замену насосного модуля и прокладку кабелей. Тренировки в Соединенных Штатах продлятся до начала июня, а старт шестой миссии Кононенко запланирован на октябрь 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов.

    В апреле космонавт назвал искреннюю любовь к профессии главным секретом своего долголетия на орбите.

    Зарубежные участники космической программы согласовали продолжение эксплуатации МКС до 2030 года.

    29 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков объяснил появление таблички про шапку в ходе трансляции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков пояснил, что не планировал демонстрировать всему миру листок с надписью о надетой шапке, приготовленный специально для матери.

    Кудь-Сверчков рассказал о случайном попадании в эфир таблички с посланием для матери во время внекорабельной деятельности 27 мая. По словам космонавта, он взял этот листок лишь для того, чтобы сделать личное фото, передает ТАСС.

    «Небольшая надпись: «Мама, я надел шапку» – это экспромт. Я совсем не рассчитывал, что ее покажут в трансляции, а изначально лишь хотел сделать несколько фото с ней до того, как начнется передача картинки с нашлемных камер», – пояснил космонавт.

    Кудь-Сверчков подчеркнул, что этот поступок не был простой шуткой. Он отметил, что просьба надеть шапку является искренним проявлением материнской заботы, которую космонавты ценят и помнят, находясь вдали от дома и занимаясь сложной работой на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Во время работы в открытом космосе командир экипажа развернул перед камерой бумажный лист с надписью о надетой шапке.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова назвала это необычное послание с орбиты давней семейной шуткой.

    29 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    РКК «Энергия» сообщила о планах лунных пусков с Восточного

    Tекст: Мария Иванова

    Российские пилотируемые комплексы для освоения Луны могут стартовать с космодрома Восточный с использованием существующей инфраструктуры, говорится в отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

    Российские пилотируемые комплексы, предназначенные для полетов на Луну, могут запускаться с космодрома Восточный, передает ТАСС. Об этом стало известно из отчета Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 год.

    «С учетом этих принципов пилотируемый комплекс для полета к Луне (ПКК-Л) преимущественно может быть создан на основе существующих или создаваемых в рамках действующих ОКР средств выведения, космических средств и наземной космической инфраструктуры (НКИ) на космодроме Восточный», – отмечается в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Восточный установили стенд для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля.

    В 2026 году на этом объекте заработает третий по счету стартовый стол для запуска легких ракет.

    Президент РАН Геннадий Красников анонсировал старт финансирования масштабной российской лунной программы в 2025 году.

    29 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    Партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные партнеры по программе Международной космической станции (МКС) приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года, говорится в отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) за 2025 год.

    Зарубежные участники космической программы решили не прекращать работу Международной космической станции до 2030 года, передает ТАСС. Соответствующие данные содержатся в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» за 2025 год.

    РКК «Энергия» выступает главным разработчиком и оператором российского сегмента орбитальной станции. Предприятие создает и запускает пилотируемые аппараты «Союз МС», а также грузовые корабли «Прогресс МС». Они необходимы для доставки космонавтов и различных грузов на орбиту Земли.

    «Иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о плановом завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.

    Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.

    Центр имени Хруничева приступил к техническому обеспечению работы модуля «Наука» до 2035 года.

    29 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перемещение космонавтов с одного модуля Международной космической станции на другой с помощью робота-манипулятора ERA экономит им силы, этот опыт будет продолжен, сообщил российский космонавт Андрей Федяев.

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая совершили выход в открытый космос, в ходе которого переместились с модуля «Звезда» на модуль «Наука» с помощью робота-манипулятора ERA, передает РИА «Новости».

    Роботом управлял космонавт Андрей Федяев, находившийся внутри станции. По его словам, сразу два человека перемещались на одном манипуляторе впервые, и задача была выполнена успешно.

    «Как мы поняли, это очень удобно, это экономит космонавтам, которые находятся в открытом космосе, силы. Вместо того, чтобы самим перемещаться, они могут в это время еще и отдохнуть, пока перемещаются на руке. Поэтому надеюсь, что и дальше будем практиковать подобного рода перемещения космонавтов», – сообщил Федяев во время сеанса связи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом.

    В свою очередь Кудь-Сверчков пояснил, что работа в скафандре требует серьезных физических усилий из-за его жесткости. Самым трудным он назвал мелкие движения пальцами и руками, так как перчатка постоянно сопротивляется. Космонавт добавил, что для успешной внекорабельной деятельности необходима хорошая физическая подготовка, которая достигается тренировками в Центре подготовки космонавтов.

    Во время выхода в открытый космос Кудь-Сверчков и Микаев установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Также они забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, находившимися в открытом космосе почти пять лет. Тем временем Мантуров и Довал посетили Национальный космический центр имени Терешковой и осмотрели экспозицию космической техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала выход Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева в открытый космос на 27 мая.

    Российские космонавты приступили к внекорабельной деятельности для монтажа радиотелескопа «Солнце-Терагерц».

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для своей мамы.

    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

