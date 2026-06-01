Уварова заявила о возможном продолжении сериала «Не родись красивой»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Знаменитая российская артистка поделилась подробностями возможного возвращения популярного телепроекта, передает РИА «Новости».

«Да, эта тема в принципе поднималась на протяжении всех 20 лет, а последние два года особенно активно обсуждалась», – сказала Уварова.

Если съемки возобновятся, звезда намерена показать свою героиню состоявшейся и успешной женщиной, а не скромной наивной девушкой. Актриса уверена, что персонаж должен измениться, поскольку с возрастом реальность все больше отдаляется от сказки. При этом главный жизненный принцип героини необходимо сохранить.

Формат проекта должен остаться в жанре драмеди, считает артистка. Повзрослевшая героиня продолжит попадать в нелепые ситуации, как это происходило два десятилетия назад. Уварова подчеркнула, что авторам действительно есть о чем рассказать в новых сериях.

Оригинальный сериал вышел на телеэкраны в 2005 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Нелли Уварова попала в больницу с переломом ноги после падения на катке. Создатели спин-оффа сериала «Воронины» отказали актрисе Марии Ильюхиной в роли повзрослевшей героини.