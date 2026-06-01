    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня

    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    30 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний серьезно повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Associated Press.

    Ракета взорвалась, разрушив часть стартовой площадки. Огромный оранжевый огненный шар был виден на многие километры вокруг, передает Associated Press.

    Кадры аэрофотосъемки, сделанные в пятницу, зафиксировали на земле груды искореженных конструкций. На месте происшествия уцелели лишь одна башня и резервуар для воды. В настоящее время компания Джеффа Безоса оценивает масштабы нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn накануне взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.

    В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.

    Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.

    В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин завершил государственный визит в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил главу российского государства в аэропорту Астаны, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

    Пресс-служба казахстанского руководителя подтвердила факт отбытия делегации. «Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В аэропорту были вывешены флаги России и Казахстана и выстроен почетный караул. Президент России пожал руки главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, главе администрации президента республики Роману Скляру, послу Казахстана в России Даурену Абаеву, акиму (главе) Астаны Женису Касымбеку, а также кратко побеседовал с Токаевым, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 мая президент Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В ходе поездки лидеры двух стран подписали совместные документы. Токаев назвал прошедшие переговоры очень успешными.

    В частности, Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. Также он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Следующая встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре в Петербурге.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    Россия и Казахстан провели консультации по вопросам биологической безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве прошли консультации по вопросам биологической безопасности между профильными департаментами МИД России и Казахстана, сообщает российское ведомство.

    Стороны обменялись оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Также обсуждалась реализация договоренностей по обеспечению биологической безопасности и конкретные направления дальнейшего сотрудничества. На встрече рассмотрели вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в этой сфере, сообщается на сайте МИД России.

    Консультации подтвердили единство подходов Москвы и Астаны к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость тесной координации и конструктивного взаимодействия в двустороннем формате и на профильных многосторонних площадках. Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали 15 документов о сотрудничестве. Путин назвал военное партнерство двух стран серьезным фактором укрепления региональной безопасности.

    Днем ранее Следственный комитет подтвердил факты финансирования Соединенными Штатами разработки биологического оружия на Украине.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn конкурента SpaceX

    Tекст: Вера Басилая

    Глава SpaceX Илон Маск выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin «быстро оправится» после взрыва ракеты New Glenn.

    Во время экспериментальных запусков часто возникают серьезные трудности, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя инцидент с ракетой конкурентов, передают «Вести».

    «Крайне неудачно. Ракеты – это сложно», – написал основатель SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Разработчики позиционируют ракету-носитель New Glenn от аэрокосмической компании Blue Origin как прямого конкурента аппаратам SpaceX. Маск выразил надежду, что компания миллиардера Джеффа Безоса сможет быстро оправиться после неудачных испытаний.

    Тяжелая ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    В ноябре прошлого года компания Blue Origin посадила многоразовую ступень носителя на морскую платформу.

    Первый успешный запуск этой тяжелой ракеты состоялся в январе 2025 года.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о рекордном товарообороте России и Казахстана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей поездки в Астану президент России Владимир Путин затронул тему экономических связей с Казахстаном.

    Российский лидер подчеркнул, что объем взаимной торговли уже вышел на рекордный уровень, передает РИА «Новости».

    «У нас с Казахстаном рекордный товарооборот, за 20 млрд долларов выходит, и имеет хорошие тенденции к росту», – сказал Путин.

    Ранее Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Токаев призвал не брать «всех подряд» в ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости тщательного отбора партнеров для создания зон свободной торговли – и не брать «всех подряд» в ЕАЭС.

    По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.

    «Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.

    Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.

    Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.

    Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    НАСА рассказало о разрушении метеора над США

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксировано разрушение метеора над территорией Соединенных Штатов, сообщило НАСА.

    Разрушение произошло на высоте свыше 60 км и вызвал сильный шум в штате Массачусетс, передает РИА «Новости».

    Специалисты ведомства рассчитали точную силу ударной волны. «Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук», – заявили в НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press сообщило, что жители американского штата Массачусетс испугались мощного двойного взрыва, вероятно, от падения космического объекта.

    В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. Чуть ранее в небе над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Названы дата и место следующего саммита ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на декабрь, оно пройдет в Северной столице России, сообщили организаторы.

    Следующая встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре в Петербурге, передает РИА «Новости». Об этом стало известно после завершения мероприятий организации в Астане.

    «Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге», – заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС. На самом заседании российский лидер рассказал об активизации торговых переговоров объединения с Индией.

    А помощник главы государства Юрий Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Трое тайконавтов успешно завершили свою миссию на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и благополучно приземлились на севере КНР.

    Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя членами экипажа совершила посадку на площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, передает РИА «Новости». Прямую трансляцию возвращения космонавтов вело Центральное телевидение Китая.

    Команда находилась на орбите с 1 ноября 2025 года. На смену им 24 мая прибыл новый экипаж на корабле «Шэньчжоу-23», который продолжит работу на орбитальной станции.

    Строительство национальной космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года. Сейчас ее базовая Т-образная конфигурация состоит из основного модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков. Общий вес комплекса составляет около 69 тонн, а жилое пространство – 110 кубометров. Станция рассчитана на 15 лет эксплуатации, вплоть до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

    В январе посадочный модуль предыдущего корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая.

    Прошлый экипаж из-за повреждения исходного аппарата космическим мусором вернулся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21».

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

    Комментарии (0)
