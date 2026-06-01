В Подмосковье увеличили расходы на поддержку семей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объем средств, выделяемых на помощь подмосковным семьям, в 2026 году превысил 52 млрд рублей, указал Брынцалов, передает РИА «Новости».

За прошедшие пять лет этот показатель увеличился на 80%, добавил он.

Спикер регионального парламента добавил, что затраты на многодетных родителей возросли более чем в три раза. Если в 2021 году на эти цели направляли около 2,1 млрд рублей, то в 2026 году сумма достигла 6,5 млрд.

Власти региона оказывают помощь с момента появления ребенка на свет, предоставляя подарочные наборы для новорожденных и первоклассников, а также единовременные пособия.

Родители младше 35 лет при рождении третьего малыша могут рассчитывать на выплату в 300 тыс. рублей. Для многодетных предусмотрен отдельный пакет льгот, включающий ежегодные деньги на школьную форму и компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, им выдают бесплатные земельные участки или 400 тыс. рублей взамен, а также предоставляют скидки по программе социальной газификации.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске новой налоговой выплаты для семей.