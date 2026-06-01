  Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Украина провоцирует второй Чернобыль
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    В ДНР ответили на вопрос о запасах топлива
    Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    1 июня 2026, 06:10 • Новости дня

    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня

    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы обсудить новую инициативу по прекращению огня в регионе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Госсекретарь Марко Рубио в течение последних 48 часов пообщался и с президентом Ливана Джозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня, сообщил мне американский чиновник», – написал в соцсети Х журналист Барак Равид.

    По словам информатора, новая инициатива была предложена в контексте продолжающихся переговоров между Израилем и Ливаном. Для продвижения этих переговоров США предложили в качестве первого шага, чтобы «Хезболла» прекратила нападения на Израиль.

    Взамен Израиль воздержится от эскалации в Бейруте, заявил американский чиновник. Это «создаст пространство для постепенной деэскалации и эффективного прекращения боевых действий».

    Президент Аун, по словам информатора, пытался продвинуть это предложение и добиться соглашения. Однако ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри был уклончивым. Берри заявил, что гарантирует соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня, но возложил бремя его прекращения на Израиль.

    «Хезболла» следует примеру Тегерана. Она явно не заинтересована в благополучии ливанского народа <...> Иран тоже хочет затянуть конфликт в Ливане, чтобы присвоить себе заслугу «спасения положения. США не ожидают, что Израиль будет терпеть нападения на мирное население со стороны террористической организации. Самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы», – процитировал журналист слова информатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Парламент Ирана объявил Тегеран победителем в противостоянии с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.

    Представители иранского парламента уверены в триумфе своего государства, передает РИА «Новости». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркнул особый статус страны после недавних событий.

    «Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», – заявил политик.

    Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Жертвами ударов стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Возобновление активных боевых действий пока не фиксировалось. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду портов исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем.

    Посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур сообщил о провале Соединенных Штатов на поле боя.

    Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о недостижении Вашингтоном поставленных военных целей.

    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    31 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Трамп заявил об идеальных результатах теста на когнитивные способности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о превосходных итогах планового медосмотра, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что в очередной раз безупречно прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    «Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 баллов из 30, что считается признаком крайне высокого уровня интеллекта», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Глава государства добавил, что проходит подобное тестирование уже в четвертый раз. Все попытки оказались абсолютно успешными: политик дал 120 правильных ответов на 120 заданных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ сообщили об отличных физических и умственных показателях действующего главы государства.

    Годом ранее терапевт Белого дома подтвердил нормальное состояние когнитивных функций политика по итогам медобследования.

    Врач Шон Барбабелла отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.

    31 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР.

    Очередная группа торгового флота благополучно пересекла акваторию Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Движение кораблей осуществлялось при строгой координации с Корпусом стражей исламской революции.

    «В течение прошедших суток 28 судов, включая нефтетанкеры, контейнеровозы и другие типы торговых судов, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения на проход и при координации ВМС КСИР», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы иранского военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая у Ормузского пролива скопилось около полутора тысяч ожидающих разрешения на проход коммерческих судов.

    Позже капитаны тридцати кораблей согласовали с иранскими военными условия перехода.

    На следующий день военно-морские силы Ирана обеспечили безопасный транзит тридцати пяти различных судов.

    31 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Армия Израиля захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия установила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположена крепость крестоносцев Бофор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Подразделения израильской армии успешно продвинулись вглубь ливанской территории, передает ТАСС. Министр обороны страны Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X фотографии с места событий. На кадрах видно, как над развалинами исторического памятника развеваются флаги пехотной бригады «Голани» и самого государства.

    «По указанию премьер-министра и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор – одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Исраэль Кац приказал армии подготовиться к расширению военной операции на ливанской территории.

    Ранее израильские подразделения пересекли границу для закрепления на нескольких контрольных точках в южной части соседней страны.

    Несколько дней назад Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана и более 135 объектов шиитского движения.

    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    31 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Иран возобновил добычу газа на трех платформах

    Tекст: Ольга Иванова

    В Персидском заливе успешно восстановили работу трех прибрежных платформ на крупном нефтегазовом месторождении Южный Парс, деятельность которых ранее пришлось прекратить.

    Возобновление добычи газа на юге Ирана стало возможным благодаря усилиям специалистов, передает РИА «Новости». Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани подтвердил успешное завершение работ на трех объектах.

    «С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно», – заявил Дехгани. Он подчеркнул, что на данный момент три прибрежных платформы уже функционируют.

    Ранее часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля по перерабатывающим мощностям Южного Парса. По словам руководителя организации, план по возвращению к максимальным показателям добычи и переработки реализуется со всей серьезностью и будет продолжен в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте инфраструктура месторождения Южный Парс подверглась атаке со стороны США и Израиля.

    Массированные авиаудары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны.

    Иранские военные пообещали жесткий ответ за нападения на свои объекты.

    31 мая 2026, 08:47 • Новости дня
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о переброске сил к Ормузскому проливу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс в настоящий момент не вовлечен напрямую в решении проблем, связанных с Ормузским проливом, однако члены НАТО перебрасывают свои силы ближе к этому району и готовы вмешаться «при наличии условий», заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

    Члены НАТО перебрасывают свои силы ближе к этому району и готовы вмешаться, передает ТАСС. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Токио.

    «НАТО напрямую сейчас не играет никакой роли, но члены НАТО играют ее. Они передислоцируют силы ближе к этому району. Поэтому, когда будут созданы необходимые условия, я думаю, что они смогут сделать свое дело», – сказал высокопоставленный военный.

    Адмирал подчеркнул, что речь идет не о действиях всего альянса, а о так называемой «коалиции желающих». В нее входят государства-члены НАТО и страны-единомышленники, которые ведут подготовку к возможному вмешательству при возникновении соответствующих условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская коалиция подготовилась к началу миссии по разблокировке Ормузского пролива при выполнении четырех условий.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этой акватории.

    Латвия и Литва выразили желание присоединиться к данной операции.

    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил форсировать наступление на позиции ливанского движения и взять под контроль новые стратегические районы за рекой Литани.

    Нетаньяху распорядился об усилении натиска на позиции шиитской организации на юге соседнего государства. Политик выступил со специальным видеообращением к гражданам в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «Я поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширить маневры в Ливане», – заявил премьер. По его словам, израильские силы уже пересекли реку Литани и успешно захватили ряд стратегических районов.

    Также военные взяли под контроль хребет Бофор. Теперь перед армией стоит задача углубить и расширить присутствие на территориях, ранее находившихся в руках ливанского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия установила контроль над древней крепостью Бофор в Ливане.

    Ранее Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против шиитского движения.

    В конце апреля премьер-министр Израиля отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по объектам «Хезболлы».

    31 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    NYT указала на гибель сотен людей из-за ударов США по судам у Южной Америки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военные убили более 200 человек в ходе операции у берегов Южной Америки, так как в результате бомбардировок американских военных против предполагаемых контрабандистов наркотиков у побережья Южной Америки погибли сотни человек, пишет NYT.

    «Жители прибрежных районов Колумбии и Эквадора заявили, что кампания авиаударов заставляет многих пересмотреть свои планы относительно средств к существованию, связанных с океаном. В результате бомбардировок, проведенных американскими военными против лиц, якобы обвиняемых в контрабанде наркотиков у берегов Южной Америки, погибло уже более 200 человек. Эта серия смертоносных атак произошла за последнюю неделю», –  пишет New York Times (NYT).

    В конце мая американские военные сообщили о гибели трех мужчин в восточной части Тихого океана в результате удара, приказ о котором отдал командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Л. Донован. Целью атаки стал корабль, якобы участвовавший в наркоторговле. В итоге общее число убитых достигло как минимум 202 человек в ходе более чем 60 ударов.

    При операции США окутаны тайной: найдено лишь несколько тел, а вещественных доказательств контрабанды практически нет. Юристы заявляют, что удары незаконны, так как военным запрещено атаковать гражданское население. Эксперты также отмечают отсутствие доказательств влияния этих действий на объемы кокаина, поступающего в США.

    «Рыбаки терпят удары стихии: ветер, дождь и солнце. Но им также приходится сталкиваться с пиратами, а вдобавок ко всему, теперь еще и бомбардировками», – рассказала жительница приморского городка Сан-Матео в Эквадоре.

    Местные жители отмечают, что целые общины отказываются от рыболовства из-за страха перед атаками США, так как небольшие скоростные лодки рыбаков и контрабандистов часто неотличимы друг от друга.

    В то время как правительство Эквадора поддерживает кампанию бомбардировок, президент Колумбии Густаво Петро резко раскритиковал действия США, назвав их убийством, что и произошло в октябре 2025 года, когда из-за операции США погиб колумбийский рыбак. Петро  приостановил обмен разведывательной информацией с американскими военными. На колумбийском полуострове Гуахира многие мужчины покинули прибрежные города, опасаясь за свою жизнь.

    Полицейские местных городишек рассказывают, что многие бывшие рыбаки пытаются найти себя в городе, работая в мототакси и тому подобном, но на вопрос, как им живется, признаются, что едва держатся, это не их дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы США 30 мая сообщили о том, что уничтожили судно с тремя наркоторговцами в Тихом океане. Южное командование США в апреле сообщило об ударе якобы по судну с четырьмя наркотеррористами. TWZ узнал, что армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном.

    1 июня 2026, 01:37 • Новости дня
    «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский перевозчик первого июня возвращает в расписание регулярные рейсы на Ближний Восток после снятия ограничений авиационных властей.

    Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

    Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

    Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.

    1 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Трамп внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети развеял слухи в фейк-СМИ и прочих источниках о содержании соглашения с Ираном и заявил, что тема ядерного оружия в нем прописана и является важным пунктом.

    «Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», – написал он в True Social.

    Трамп описал, что в соглашении с Ираном подробно и обстоятельно обсуждаются различные другие аспекты ядерной энергетики – именно этому посвящена большая часть соглашения, уточнил он.

    Президент США подытожил пост репликой о том, что CNN и многие другие фейковые новостные СМИ имеют катастрофически низкие рейтинги, поэтому даже новые владельцы вряд ли смогут сделать их лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    А также в Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире.


    1 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп и аш-Шараа обсудили снятие американских санкций с Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Дамаск провели телефонные переговоры, главной темой которых стала поддержка региональной стабильности и отмена действующих экономических ограничений, передает турецкое агентство Anadolu.

    Президенты США и Сирии Дональд Трамп и Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор, передает и обсудили текущие усилия по поддержке восстановления инфраструктуры и региональной безопасности ближневосточной страны, передает Anadolu со ссылкой на сирийскую администрацию.

    «Снятие оставшихся санкций с Сирии станет основополагающим шагом на пути к экономическому восстановлению и реконструкции», – заявил сирийский лидер своему американскому коллеге.

    Глава Белого дома в ответ подчеркнул важность сохранения стабильности и поддержки усилий по реконструкции Сирии. Американский лидер отметил необходимость приоритетного внимания к дипломатии и диалогу для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года США исключили президента Сирии аш-Шараа из санкционного списка. США в апреле завершили передачу военных баз в Сирии. Один из лидеров «Хезболлы» заявил, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.


