В России запустили цифровую систему мониторинга образования

Работа новой платформы стартовала 1 июня, сказал Чернышенко, передает РИА «Новости».
«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина разработанная система перейдет в штатный режим мониторинга. По итогам совещания решено, что она начнет работать с 1 июня», – заявил вице-премьер.
Чернышенко уточнил, что платформа объединяет почти 800 федеральных и региональных показателей, включая данные о зарплатах, кадрах, инфраструктуре и мерах нацпроекта «Молодежь и дети».
Ключевую роль в разработке проекта сыграли Рособрнадзор и Координационный центр правительства. В процессе создания системы представители 21 организации предложили более двух тысяч индикаторов для всех уровней обучения, а также сформировали единый терминологический словарь.
Доступ к ресурсу будет предоставлять Рособрнадзор. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что новый инструментарий поможет снизить бюрократическую нагрузку на учебные заведения, предоставив чиновникам оперативные данные для решения проблем и выявления зон развития.
