В МЧС перечислили главные правила безопасного купания в жару

Спасатель МЧС назвала главные правила безопасного купания в жару

Tекст: Катерина Туманова

На фоне приближающейся жары заместитель начальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова напомнила о мерах предосторожности, передает радио Sputnik.

«Главное правило – это купаться в организованных для этих целей местах, а детям, конечно же, в присутствии взрослых. Нельзя отплывать далеко от берега, заплывать за предупредительные знаки и буйки, устраивать в воде игр, связанных с хватанием друг друга за ноги, руки и голову», – отметила замначальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова в беседе с радио Sputnik.

Специалист подчеркнула необходимость избегать захода в воду выше пояса при неуверенных навыках плавания.

Приближение моторной лодки требует немедленного привлечения внимания взмахами рук и отплытия на безопасное расстояние.

Категорически запрещено использовать для заплывов надувные матрасы, круги, бревна и самодельные плоты из-за риска их поломки или сноса ветром.

Отдыхающим настоятельно советуют рассчитывать собственные силы для возвращения на берег. При возникновении усталости рекомендуется сделать перерыв, перевернувшись на спину.

Кроме того, эксперт предостерегла от глубоких ныряний из-за скрытых на дне камней, коряг и опасного металлического мусора.

