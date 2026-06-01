NYT узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе

Tекст: Катерина Туманова

За последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам. Корабли следовали в Персидский залив и обратно в условиях повышенного риска из-за тупика в переговорах США и Ирана, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника.

Большинство капитанов предпочли отключить транспондеры на суднах, чтобы избежать обнаружения. Маршруты прокладывались вдали от иранского побережья, ближе к Оману. Проход без разрешения Тегерана грозил атакой беспилотников или ракет.

До американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через эту акваторию ежедневно проходило более 100 судов. Нынешние показатели не говорят о полноценном восстановлении судоходства. Из-за скрытного характера движения аналитики не могут точно назвать количество рейсов.

Однако стабильный трафик показывает готовность судовладельцев идти на риск. Многие корабли ранее застряли в заливе на долгие недели, терпя колоссальные убытки и оставляя экипажи в тяжелых условиях.

