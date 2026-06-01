    1 июня 2026, 05:22 • Новости дня

    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после модернизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после длительного ремонта и масштабной модернизации на предприятии в Северодвинске.

    Самый крупный надводный корабль Военно-морского флота России начал финальный этап проверок, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Северного флота.

    Представители ведомства также отметили, что в период зимнего обучения состав флота пополнился морским тральщиком «Полярный». Крейсер проекта 1144.2М оснащен ядерной энергетической установкой, а его водоизмещение превышает 25 тыс. тонн.

    Корабль предназначен для уничтожения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построенный в конце 1980-х годов крейсер отправили на ремонт в конце 1990-х, а работы по его восстановлению на заводе «Севмаш» начались в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

    Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    29 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные намерены создать масштабную систему наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, основу которой составят оснащенные передовыми датчиками воздушные шары.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

    В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

    Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

    В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затраты Пентагона на подключение беспилотников к спутниковым сетям SpaceX увеличились в пять раз.

    Российские инженеры приступили к тестированию высотных аэростатов для замены системы Starlink.

    Ранее Великобритания успешно испытала новые беспилотные аэростаты-шпионы.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    30 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    National Review: Зеленский сделал ставку на национал-радикалов из-за нехватки людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов, что демонстрирует отчаянную нехватку человеческих ресурсов и растущее влияние радикальных группировок на Украине.

    Публичное чествование Владимиром Зеленским лидеров радикальных движений указывает на усиление контроля ультранационалистов над государственным аппаратом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский журнал National Review. Подобные шаги вызваны серьезным кадровым голодом в стране.

    «Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», – комментирует автор статьи участие политика в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России террористической организации ОУН Андрея Мельника.

    Журналист подчеркивает, что из-за невозможности мобилизовать покинувших страну граждан Киев вынужден опираться на радикальные фракции, обещая им «чистую» страну. При этом Мельник, почести которому отдавал украинский лидер, отличался еще более экстремистскими взглядами, чем Степан Бандера.

    В публикации отмечается, что подобные действия создают зловещую картину и накладывают негативный отпечаток на международную репутацию государства. Состоявшееся перезахоронение уже вызвало резкое осуждение со стороны Польши и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, останки лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине. Министерство иностранных дел Израиля осудило планы киевских властей устроить государственную церемонию. Российские дипломаты вызвали посла Люксембурга в Москве для выражения решительного протеста.

    30 мая 2026, 11:06 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный боец ВСУ пожаловался на голод в украинской армии, по его словам украинские военнослужащие из-за дефицита продовольствия вынуждены выживать, питаясь лишь несколькими печеньями в день и запивая их чаем.

    Пленный боец 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов поделился с ТАСС подробностями тяжелых условий службы. По его словам, на позициях солдаты столкнулись с острой нехваткой еды и базовых вещей.

    «Когда отправили на позицию, у нас вообще ничего не было. У меня там кофе, чай, сухой спирт были. У товарища оказались печеньки и из сухпайков паштеты. Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», – рассказал пленный.

    Кроме проблем с питанием, военнослужащие страдали от отсутствия сухой экипировки. Кадунов отметил, что ему и его сослуживцам приходилось постоянно находиться в мокрой и грязной одежде, так как сменных вещей не выдавали.

    Месяцем ранее Кадунов рассказал о создании украинцами группировок для расправы над сотрудниками военкоматов. До этого другой украинский военнопленный Александр Кучинский признался в употреблении комбикорма для свиней из-за полного отсутствия провизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины официально подтвердило перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    29 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России уничтожили два взвода ВСУ при освобождении Лесного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Лесное в Днепропетровской области российские войска ликвидировали значительное количество живой силы и техники украинской армии.

    Российские подразделения уничтожили до двух взводов пехоты противника, 12 автомобилей и более 30 беспилотников при освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    В масштабных боях приняли участие военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии из состава группировки войск «Восток».

    «Штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток» уничтожено до двух взводов живой силы из состава 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ, зачищен ряд опорных пунктов противника на площади более 10 кв. км, а также уничтожено 12 единиц автомобильного транспорта и более 30 гексакоптеров типа «Баба-яга»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы группировки «Восток» освободили село Воздвижевка в Запорожской области.

    В понедельник эти же подразделения заняли населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские штурмовики взяли крупный опорный пункт ВСУ на территории этого региона.

    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    29 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит укреплять и совершенствовать ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжить работу по совершенствованию системы противовоздушной обороны страны для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия продолжит укреплять и совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с прессой в Астане.

    «Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    30 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники оборонного альянса AUKUS ведут активную работу над современными роботизированными системами, которые начнут поступать на вооружение союзных флотов в следующем году, сообщили в военном ведомстве США.

    Вашингтон, Лондон и Канберра проектируют новые автономные субмарины в рамках оборонного партнерства AUKUS. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет отметил высокую значимость этой инициативы, передает «Интерфакс».

    «Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», – подчеркнул шеф Пентагона.

    Министр обороны Британии Джон Хили добавил, что разрабатываемые системы слежения и вооружения позволят эффективнее защищать подводные коммуникации. Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

    Первые аппараты пополнят арсенал трех стран к 2027 году. Программа реализуется как часть второго компонента соглашения, направленного на развитие передовых военных технологий.

    Напомним, оборонное партнерство AUKUS было сформировано Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Его задачей стороны обозначили укрепление безопасности и оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США проводят испытания по совместному использованию мини-субмарин и подводных беспилотников.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории из-за партнерства AUKUS. До этого Пентагон запланировал осенний пересмотр военного альянса AUKUS.

    30 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

    «Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены», – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

    Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

    Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

    Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

    Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

