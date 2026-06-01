Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

Глава Центра подготовки космонавтов Герой России Олег Кононенко провел тренировочную сессию в гидролаборатории Космического центра имени Л. Джонсона в Хьюстоне. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к его шестому полету в космос, передает ТАСС.
«Подготовка к погружению в NBL начинается не в воде, а в специальной лаборатории, где подбирают скафандр и перчатки Class III EMU. Class III EMU означает, что в этом скафандре проходят подготовку только на Земле. Мой напарник – Маркос Берриос», – рассказал космонавт. По его словам, после медосмотра и инструктажа работа под водой продлилась почти шесть часов, и все основные задачи были выполнены.
Командир отряда космонавтов Роскосмоса пояснил, что дополнительно отрабатывалась аварийная эвакуация неработоспособного оператора с разных рабочих мест. Кононенко подчеркнул важность правильной посадки скафандра, чтобы избежать болевых ощущений во время работы. Следующим этапом станет тренировка при обычной гравитации для изучения процедур технического обслуживания оборудования.
Заключительная часть подготовки будет посвящена обслуживанию оборудования снаружи МКС, включая замену насосного модуля и прокладку кабелей. Тренировки в Соединенных Штатах продлятся до начала июня, а старт шестой миссии Кононенко запланирован на октябрь 2027 года.
