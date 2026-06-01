Трамп внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном

Трамп заявил о наличии ядерного вопроса в соглашении с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», – написал он в True Social.

Трамп описал, что в соглашении с Ираном подробно и обстоятельно обсуждаются различные другие аспекты ядерной энергетики – именно этому посвящена большая часть соглашения, уточнил он.

Президент США подытожил пост репликой о том, что CNN и многие другие фейковые новостные СМИ имеют катастрофически низкие рейтинги, поэтому даже новые владельцы вряд ли смогут сделать их лучше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

