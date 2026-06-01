  Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Украина провоцирует второй Чернобыль
    1 июня 2026, 03:30 • Новости дня

    Трамп внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном

    Трамп заявил о наличии ядерного вопроса в соглашении с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети развеял слухи в фейк-СМИ и прочих источниках о содержании соглашения с Ираном и заявил, что тема ядерного оружия в нем прописана и является важным пунктом.

    «Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», – написал он в True Social.

    Трамп описал, что в соглашении с Ираном подробно и обстоятельно обсуждаются различные другие аспекты ядерной энергетики – именно этому посвящена большая часть соглашения, уточнил он.

    Президент США подытожил пост репликой о том, что CNN и многие другие фейковые новостные СМИ имеют катастрофически низкие рейтинги, поэтому даже новые владельцы вряд ли смогут сделать их лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    А также в Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире.


    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    30 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Трамп начал набирать вес
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действующий глава Соединенных Штатов успешно прошел комплексное медицинское обследование, продемонстрировав отличные физические и умственные показатели, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные исследований врачей. Однако ему прописана диета из-за набранных за год шести килограммов.

    Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил лечащий врач американского лидера Шон Барбабелла, передает Associated Press. Осмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Политик прошел компьютерную томографию, проверку сердца, онкологические скрининги и другие тесты у 22 профильных специалистов. После трехчасовых процедур сам глава государства назвал результаты идеальными.

    В опубликованном отчете отмечается, что вес Трампа достиг 108 килограммов, увеличившись на шесть килограммов с прошлого года. Специалисты посоветовали ему скорректировать диету и больше двигаться, подчеркнув при этом превосходный уровень его когнитивных функций.

    79-летний президент набрал максимальные 30 баллов в Монреальском когнитивном тесте, проверяющем память и внимание. Стоит отметить, что на момент вступления в должность республиканец был старше своего предшественника Джо Байдена, которого ранее неоднократно критиковал за проблемы со здоровьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Белый дом опубликовал нормальные результаты магнитно-резонансной томографии американского лидера.

    Год назад врач Шон Барбабелла также подтвердил полную готовность президента к выполнению государственных обязанностей. По итогам того же медобследования терапевт администрации отметил отсутствие у политика признаков депрессии.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Парламент Ирана объявил Тегеран победителем в противостоянии с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.

    Представители иранского парламента уверены в триумфе своего государства, передает РИА «Новости». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркнул особый статус страны после недавних событий.

    «Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», – заявил политик.

    Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Жертвами ударов стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Возобновление активных боевых действий пока не фиксировалось. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду портов исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем.

    Посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур сообщил о провале Соединенных Штатов на поле боя.

    Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о недостижении Вашингтоном поставленных военных целей.

    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    30 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Омана предупредили о морской мине в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности Омана.

    Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве, в связи с с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Ситуация разворачивается на фоне напряженности в регионе. Президент США  ранее пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по иранской проблеме. Он уточнил, что стороны пока не согласовали ядерную программу и открытие пролива, хотя остальные разногласия уже урегулированы.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Президент Соединенных Штатов заявил о скором открытии данного маршрута.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в акватории Ормузского пролива.

    30 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    NYT: Трамп усомнился в способности Вэнса стать его преемником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой своего преемника, сомневаясь в политических способностях нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщила газета New York Times.

    Президент США до сих пор не принял решение о том, кто станет его политическим наследником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. Американский лидер выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов взять на себя эту роль.

    «Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», – отмечает издание. В частных беседах глава государства регулярно интересуется мнением окружающих о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио, подчеркивая, что пока не поддерживает ни одного из них.

    В кулуарах президент США часто сравнивает достижения Вэнса со своими собственными, указывая, что тот не выигрывал сложные выборы без его поддержки. Президент также критикует частые отпуска вице-президента и его поведение в социальных сетях. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс даже рекомендовала Вэнсу ограничить активность в интернете.

    Несмотря на критику, многие союзники президента США по-прежнему считают Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль лидера партии. Однако для выдвижения на выборах 2028 года ему необходимо сохранить доверие действующего президента. Среди других потенциальных преемников американский лидер якобы называл министра финансов Скотта Бессента и экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

    В августе прошлого года президент США назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио предсказал выдвижение вице-президента на следующих выборах.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о сопротивлении вашингтонских элит лидерству Вэнса.

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Военные США предупредили об операции против Ирана в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало проведение операции против иранских кораблей, передает РИА «Новости». По данным американского оборонного ведомства, эти суда занимаются установкой мин в Ормузском проливе.

    «Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – заявили в командовании.

    Действия развернутся к северу от оманского полуострова Мусандам. Военные подчеркнули, что любое судно, игнорирующее указания американских сил, будет расценено как непосредственная угроза. К нарушителям применят соразмерные меры самообороны согласно нормам международного права.

    Командование настоятельно рекомендовало всем экипажам координировать свои маршруты с американской стороной. Морякам предписано строго выполнять поступающие инструкции для обеспечения безопасности.

    Накануне американские военные уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы США атаковали военные объекты на юге Ирана.

    В марте армия Соединенных Штатов ликвидировала десятки иранских минных заградителей.

    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    30 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    В парламенте Ирана пообещали России особые условия в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Транзит через Ормузский пролив для Москвы и Пекина будет проходить в особо благоприятном режиме, заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», – приводит слова Азизи РИА «Новости».

    Парламентарий отметил постоянную поддержку со стороны обеих стран в самые сложные для Ирана времена. Именно поэтому торговым судам и танкерам двух государств обеспечат повышенное внимание при организации безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил, что  перевел управление судоходством в Ормузском проливе на постоянную основу. Иранское руководство разработало специальный маршрут для коммерческих кораблей стран-партнеров.

    Месяцем ранее власти Ирана ввели исключения из новых сборов за проход для дружественных государств, включая Россию.

    29 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    В США захотели выпустить 250-долларовую купюру с портретом Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Республиканцы хотят выпустить купюру в 250 долларов с портретом Дональда Трампа к 250-летию США, но инициатива столкнулась с законодательными препятствиями.

    Американские законодатели-республиканцы предложили выпустить банкноту номиналом 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Axios. Однако федеральный закон запрещает помещать портреты живых людей на валюту США, что создает серьезное препятствие для реализации этой идеи без одобрения Конгресса.

    Казначейство США ранее объявило, что подпись президента появится на бумажных деньгах в честь 250-летия страны, что станет первым подобным случаем для действующего главы государства. Представитель ведомства подтвердила, что Бюро гравировки и печати активно готовится к выпуску памятной банкноты в ответ на законодательную инициативу.

    В прошлом году член палаты представителей Джо Уилсон внес законопроект, обязывающий министра финансов Скотта Бессента напечатать такие купюры. По словам представителя комитета, сейчас ведутся обсуждения этой идеи с конгрессменами и сенаторами. Казначей США Брэндон Бич поддержал предложение и даже запросил прототипы банкнот.

    «Только портрет умершего человека может быть размещен на валюте и ценных бумагах США», – гласит американский закон. Кроме того, законодательство не предусматривает выпуск купюр номиналом 250 долларов. Несмотря на это, Бессент не видит ничего предосудительного в том, чтобы президент США оказался на юбилейной банкноте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запросила разработку банкноты номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.

    К юбилею независимости страны власти анонсировали появление изображения главы государства внутри новых паспортов.

    Весной представители Демократической партии раскритиковали идею выпуска памятной золотой монеты с лицом действующего президента.

    31 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Трамп заявил об идеальных результатах теста на когнитивные способности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о превосходных итогах планового медосмотра, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что в очередной раз безупречно прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    «Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 баллов из 30, что считается признаком крайне высокого уровня интеллекта», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Глава государства добавил, что проходит подобное тестирование уже в четвертый раз. Все попытки оказались абсолютно успешными: политик дал 120 правильных ответов на 120 заданных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ сообщили об отличных физических и умственных показателях действующего главы государства.

    Годом ранее терапевт Белого дома подтвердил нормальное состояние когнитивных функций политика по итогам медобследования.

    Врач Шон Барбабелла отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.

    30 мая 2026, 23:29 • Новости дня
    Военные США нанесли удар по судну в Оманском заливе ракетой Hellfire

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удар по сухогрузу под флагом Гамбии в Оманском заливе, так как судно проигнорировало предупреждения и попыталось прорвать морскую блокаду Ирана.

    «Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт», – говорится в заявлении CENTCOM.

    По заявлению американских военных, торговое судно Lian Star получило более 20 предупреждений. Поскольку экипаж отказался подчиниться требованиям, летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, передает РИА «Новости».

    Всего в рамках поддержания режима изоляции американские подразделения уже вывели из строя пять коммерческих кораблей. При этом 116 судов были перенаправлены по другим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об инциденте в Оманском заливе сообщало Associated Press. В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    В апреле американский эсминец захватил иранский торговый корабль в Оманском заливе.

    29 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм

    Tекст: Вера Басилая

    В районе острова Кешм на юге Ирана сработали системы противовоздушной обороны, местные жители сообщили о звуках перехвата воздушных целей.

    Средства противовоздушной обороны были задействованы на острове Кешм, расположенном в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По данным местных СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером.

    «В пятницу вечером жители сообщили о звуках работы ПВО на острове Кешм», – отмечается в сообщении агентства Mehr.

    Точные причины срабатывания систем противовоздушной обороны пока неизвестны. При этом агентство Tasnim уточнило, что в районе острова был успешно сбит беспилотник.

    В середине мая иранские системы ПВО уже сработали над территорией острова Кешм.

    Позже дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали израильский разведывательный беспилотник над южной провинцией Хормозган.

