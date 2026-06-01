Сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда

Tекст: Катерина Туманова

Судно было задержано в среду в водах между прибрежными городами Хафун и Бандарбейла в регионе Бари провинции Пунтленд, когда следовало из портового города Бербера в Сомалиленде в Могадишо, сообщает сайт радиостанции Dalsan.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило инцидент, заявив, что неизвестные лица поднялись на борт судна и взяли под контроль его навигацию в сомалийских водах.

По имеющимся данным, танкер, который переводил топливо, принадлежит пакистанским бизнесменам. Власти пока не разглашают точное количество членов экипажа на борту и их гражданство.

Официальной информации о состоянии экипажа нет, и ни одна группа публично не взяла на себя ответственность за его предполагаемый захват.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля был отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали. Тогда же в апреле неизвестные лица захватили торговое судно у берегов Сомали. Индийский эсминец в мае спас торговое судно от пиратов.




