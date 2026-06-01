Россиянка Руденко завоевала гран-при фестиваля «Принцесса цирка»

Tекст: Катерина Туманова

Торжественная церемония награждения победительниц состоялась на манеже Саратовского цирка в воскресенье. Ведущим красочного мероприятия выступил народный артист России Эдгард Запашный, а режиссерами-постановщиками стали заслуженные артисты Елена Петрикова и Гия Эрадзе, передает РИА «Новости».

Золотые награды фестиваля завоевали белорусская гимнастка на ремнях Анастасия Щеблыкина, представившая номер «В объятиях Мары», а также дуэт гимнасток из ДНР – мать и дочь Ольга и Арина Клюевы с номером «Воспоминание».

Три серебряные короны достались гимнасткам на корд-де-парели Ангелине Бигулаевой и Карине Грининой, эквилибристкам из Вьетнама и представительнице Казахстана Даяне Жетписовой.

Бронзовые призы получили японская гимнастка Натсуми По, итальянская эквилибристка Азия Пэрис, балет коллектива «Бурлеск» и артистки из Китая.

Приз зрительских симпатий достался дуэту Бигулаевой и Грининой.

Фестиваль «Принцесса цирка», учрежденный в 2005 году, остается единственным в мире цирковым конкурсом, где участвуют исключительно женщины.

