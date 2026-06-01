«Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

Tекст: Катерина Туманова

Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.