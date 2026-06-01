  • Новость часаРоссийские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина провоцирует второй Чернобыль
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    В ДНР ответили на вопрос о запасах топлива
    Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    1 июня 2026, 00:55 • Новости дня

    Россияне раскрыли мошенническую схему обмана туристов на Бали через криптовалюты

    Раскрыта мошенническая схема обмана туристов на Бали через криптовалюты

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры, после чего присваивают средства с помощью поддельных банковских чеков, рассказали представители российской диаспоры на Бали.

    На индонезийском курорте участились случаи обмана иностранцев, пытающихся обменять цифровые активы на местные рупии. Аферисты используют чаты в Telegram для поиска потенциальных жертв среди удаленщиков и путешественников, передает РИА «Новости».

    «Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали, предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного. После перевода криптовалюты они либо исчезают, либо показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом», – рассказал проживающий на острове россиянин Валентин.

    Другой пострадавший, Игорь Белеков, пояснил, что преступники демонстрируют фальшивые скриншоты или интерфейсы несуществующих банковских приложений. Чаще всего, по его словам, деньги теряют приезжие, которые впервые оказались в стране и не успели разобраться в особенностях местной финансовой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам на Бали раскрыли схемы обмана украинских мошенников. Россияне на Бали столкнулись со «схемой Долиной» при аренде вилл. Туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (11)
    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших при отравлении в пятигорском кафе возросло до 36 человек, в результате вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились десятки посетителей, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

    Следственные органы зафиксировали резкое увеличение количества заболевших после посещения местного заведения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

    «По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет; пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    Там уточнили, что следователями СК России совместно с Роспотребнадзором провели осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.


    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:08 • Новости дня
    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб, один ранен

    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Электростали, где столкнулись пять грузовиков.

    «Сегодня около 19.10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении», – сообщили в Max-канале Подмосковного МАД.

    Там уточнили, что водитель одной из машин погиб на месте. Состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется.

    Сотрудники Госавтоинспекции провели направленные на установление обстоятельств произошедшего мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Бригада скорой помощи с раненым БПЛА медиком спасла ожидавшую ее пострадавшую

    Бригада скорой помощи с раненым БПЛА медиком спасла пострадавшую

    Tекст: Катерина Туманова

    Медики в Брянской области ехали на вызов, когда ВСУ атаковали дроном автомобиль скорой помощи, медик получил травмы, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Max-канале.

    «Группа СГУП ЦСН «Защита» Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в посёлок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон», – написал он.

    Ковальчук отметил, что несмотря на полученные сотрудником неотложки осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу.

    «Опасности для ее жизни нет. Благодарю за службу!» – уточнил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в воскресенье днем сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами. Днем ранее, 30 мая, боец отряда «БАРС-Брянск» получил ранение при атаке дрона ВСУ. Удары ВСУ по Брянской области 21 мая убили двух мирных жителей.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    В правительстве Ингушетии назвали предварительную причину взрыва газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Хлопок газовоздушной смеси в жилом доме ингушского селения Троицкое в Ингушетии привел к тяжелым травмам и госпитализации в реанимацию семьи из пяти человек, причиной этому могли стать нарушения при подключении к газораспределительным сетям, сообщили в правительстве региона.

    «По предварительным данным, домовладение было подключено к газораспределительным сетям с нарушением установленных требований. Эта версия рассматривается в числе основных причин произошедшего», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

    Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств трагедии.

    В результате происшествия в воскресенье пострадали двое взрослых и три ребенка в возрасте полутора, четырех и восьми лет. Все они были экстренно доставлены в больницу и находятся в палатах интенсивной терапии.

    Врачи оценивают состояние пациентов как крайне тяжелое. Взрослые получили ожоги 90% поверхности тела, а у несовершеннолетних диагностированы ожоги третьей степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально региональное управление МЧС сообщало о двух пострадавших при хлопке газа в Сунженском районе.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    По факту отравления людей в Пятигорске возбуждено уголовное дело

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщения о том, что 30 мая в Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в точке общественного питания посетители почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией, следователи регионального СУ СК России провели проверку и возбудили дело.

    «По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), – сообщили в ведомстве.

    До этого сообщалось, что число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.



    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Сумах, мощные хлопки были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал украинского СМИ.

    Подробности о возможных разрушениях и пострадавших не приводятся.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:26 • Новости дня
    Росавиация временно приостановила полеты в аэропорту Волгограда

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале ведомства сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на воскресенье сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 01:23 • Новости дня
    Госсекретарь Совбеза Белоруссии указал на подготовку Запада к войне в 2030 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович высказал мнение, что западные страны активно готовятся к вооруженному противостоянию уже через несколько лет.

    «Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год», – отметил он телеканалу СТВ.

    На фоне участившихся инцидентов с дронами Евросоюз усиливает финансовую поддержку региона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 12 млрд евро на обеспечение безопасности стран Балтии, из которых полтора миллиарда уже перечислены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша и Литва в марте подняли самолеты-разведчики из-за проверки ВВС Белоруссии. В Белоруссии зафиксировали 116 попыток украинских БПЛА пересечь границу. В Совбезе Белоруссии посоветовали Европе покупать комбайны вместо танков.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:44 • Новости дня
    МЧС предупредило о тумане в Москве с полуночи до 10 утра

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи до утра в московском регионе местами ожидается туман, предупредило столичное управление МЧС России в Max-канале.

    «Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 00 часов до 10 часов 1 июня местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м», – сказано в сообщении ведомства.

    МЧС России напомнило о мерах безопасности при тумане, отметив необходимость предельной внимательности на автодорогах, собранности при переходе проезжей части по пешеходному переходу, о важности соблюдения скоростного режима и дистанции за рулем и сбрасывании  скорости при приближении к школам и детским садам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психотерапевт объяснил влияние майского похолодания на тревожность. К тому же полуметровые сугробы выросли на курорте «Роза Хутор» в конце мая.  А еще на выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну».


    Комментарии (0)
    Главное
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии
    Более 10 млн россиян приняли участие в предварительном голосовании ЕР
    ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек
    Росавиация отчиталась о ходе летных испытаний новых пассажирских самолетов
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    Во французском музее украли знаменитый банан