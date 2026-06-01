Россияне раскрыли мошенническую схему обмана туристов на Бали через криптовалюты

На индонезийском курорте участились случаи обмана иностранцев, пытающихся обменять цифровые активы на местные рупии. Аферисты используют чаты в Telegram для поиска потенциальных жертв среди удаленщиков и путешественников, передает РИА «Новости».
«Мошенники находят клиентов через Telegram-чаты для экспатов и туристов на Бали, предлагают курс USDT заметно выгоднее рыночного. После перевода криптовалюты они либо исчезают, либо показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом», – рассказал проживающий на острове россиянин Валентин.
Другой пострадавший, Игорь Белеков, пояснил, что преступники демонстрируют фальшивые скриншоты или интерфейсы несуществующих банковских приложений. Чаще всего, по его словам, деньги теряют приезжие, которые впервые оказались в стране и не успели разобраться в особенностях местной финансовой системы.
