Tекст: Катерина Туманова

«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.