Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждой Хельсинки на крах России

«Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у России и Финляндии отсутствовали нерешенные территориальные проблемы, никаких дополнительных мер не требовалось, о чем в Хельсинки знали.

«Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», – добавил президент.

«Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Николай Межевич заявил, что финские власти рассчитывали на распад России для захвата Выборга и Петрозаводска. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вступившую в альянс страну законной целью для российских военных. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил Хельсинки о нарушении прежних обязательств по вечному нейтралитету.



