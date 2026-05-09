    9 мая 2026, 23:10 • Новости дня

    Путин: Сила России помешает попыткам Европы замалчивать советский подвиг

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление мощи российского государства заставит европейские страны прекратить попытки стереть из истории подвиг советских солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    «Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин считает, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом – это глупость, которая может довести до нищеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал советский народ спасителем всей планеты от нацизма. Глава государства отмечал силу страны в противостоянии русофобии. Российский лидер приравнивал зарубежные попытки забыть жертвы борьбы с нацизмом к атаке на страну.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    9 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Tекст: Мария Иванова

    Участник Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал главе государства на параде конверт с письмом, в котором выразил признательность за развитие страны и поддержку армии.

    Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал, что в послании президенту Владимиру Путину содержались слова искренней благодарности, передает РИА «Новости».

    Перед началом парада на Красной площади глава государства пообщался с ветеранами на трибуне, поприветствовав каждого и пожав им руки. В этот момент Семенов передал ему конверт, который президент положил в нагрудный карман.

    «Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать», – объяснил свой поступок Семенов.

    Ветеран добавил, что прошел Сталинград, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях и от лица старого солдата передал низкий поклон главе государства.

    Кирилл Семенов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области, в этом году ему исполнится 103 года. На фронт он был призван в 1942 году, служил в 62-й армии под Сталинградом, получил два ранения и встретил Победу в Германии. На сегодняшний день он остается одним из последних живых воинов армии, отстоявшей город на Волге.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался, что впервые приехал в Россию именно в майские дни и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал у себя на родине.

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в России, передает Lenta.ru.

    После участия в акции «Страна поет «Катюшу» он отметил, что был поражен атмосферой единства, которую ощутил в мае, когда впервые приехал в Россию. По словам Арнальди, такого чувства сплоченности в Италии он не встречал.

    Телеведущий обратил внимание, что в Италии жители разных регионов больше выделяют и продвигают свои традиции, кухню и обычаи, в то время как в России люди объединяются общими ценностями. В этом году Арнальди участвовал во всероссийской акции, когда ровно в 13.30 по московскому времени по всей стране прозвучала песня «Катюша». К исполнению присоединились артисты ансамбля имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие знаменитости.

    Трансляция выступления прошла на «Авторадио» и НТВ. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объяснил, что «Катюша» стала голосом Великой Победы и символом общей исторической памяти. Он подчеркнул, что когда эту песню одновременно поют в разных уголках страны, связь между людьми становится по-настоящему ощутимой и значимой.

    Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне слушали знаменитую песню «Катюша».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы.

    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


