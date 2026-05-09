Tекст: Мария Иванова

Глава государства подчеркнул особое значение знаменательной даты, передает РИА «Новости».

«Для нас, для России все-таки 9 Мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что Советский Союз принес на алтарь Победы 27 млн жизней. При этом на долю РСФСР, согласно послевоенным документам, пришлось почти 70% от всех жертв.

«Посчитайте, если 27 миллионов – общие потери, то потери России – это почти 19 млн человек. Ну, конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина РФ, каждой нашей семьи и мы здесь ни в какие игрушки не играем», – подчеркнул Путин.

Политик упомянул недавнюю мирную инициативу Москвы. Киеву предлагали объявить перемирие на два дня, однако ответной реакции украинской стороны так и не последовало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поздравил граждан страны со священным праздником на Красной площади.

Глава государства отметил решающий вклад советского народа в разгром гитлеровской Германии.

Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.