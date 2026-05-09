Путин оценил намерение провести в Армении референдум о сотрудничестве с ЕС

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, передает РИА «Новости».

«Если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем», – сказал Путин журналистам.

По его словам, между Россией и армянским народом на протяжении столетий сложились особые отношения.

Глава государства подчеркнул, что планы Армении по присоединению к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Путин сообщил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он также заявил, что считает логичным проведение в Армении референдума по вопросу развития сотрудничества с Евросоюзом, чтобы граждане могли выразить свое мнение, а Россия смогла сделать соответствующие выводы.

«На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении, к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Это не наше дело, но это было бы вполне логичным – провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор», – заявил Путин.

Путин добавил, что Армения получает значительные преимущества в рамках Евразийского экономического союза, включая сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, таможенные и миграционные вопросы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Армения не сможет одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе.