    9 мая 2026, 21:07 • Новости дня

    Фицо назвал отказ Европы от российских энергоресурсов вредным шагом

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер Словакии Роберт Фицо выступил против создания нового «железного занавеса» в Европе, назвав полный отказ от российских энергоносителей прямым ударом по конкурентоспособности региона.

    Политик подверг жесткой критике энергетическую политику Брюсселя, передает РИА «Новости».

    По его мнению, стремление полностью прекратить закупки топлива у Москвы наносит прямой ущерб экономике региона.

    «Намерение Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов считаю идеологически ориентированным и вредным для европейской конкурентоспособности», – сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в Россию.

    Словацкий премьер-министр добавил, что его страна категорически отвергает создание нового «железного занавеса». Он подчеркнул заинтересованность Братиславы в поддержании стандартных и дружеских отношений с мировой державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в субботу провел переговоры со словацким премьером в Москве. На этой встрече Роберт Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному запрету российских энергоносителей.

    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией

    Кошта заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией при подходящем моменте

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры между ЕС и Россией могут состояться лишь в «подходящий момент».

    Европейские власти планируют выстраивать диалог с российским руководством исключительно при благоприятных обстоятельствах, передает РИА Новости.

    «Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши вопросы безопасности», – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в беседе с журналистами.

    Политик подчеркнул готовность Брюсселя сделать все необходимое для обеспечения безопасности Европы, сообщает издание Euractiv. Он также выразил поддержку усилиям американского лидера в этом направлении.

    Ранее газета Financial Times расценила предыдущие слова главы Евросовета как признак подготовки объединения к мирному процессу. Кошта заявил, что руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к переговорам с представителями Евросоюза.

    По словам Пескова, российская сторона предпочитает разрешать все разногласия с европейскими странами исключительно за столом переговоров.

    9 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Фицо приехал в Кремль на прием в честь Дня Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака, сообщают информагентства.

    Председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль, чтобы присутствовать на торжествах по случаю 9 Мая. Его кортеж подъехал к резиденции, где у красной дорожки премьер-министра встретил почетный караул и оркестр, сообщает корреспондент ТАСС.

    Особое внимание журналистов привлекла георгиевская ленточка, которую Фицо прикрепил к лацкану своего пиджака, что символизировало уважение к празднику и его традициям, отметили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку премьера Роберта Фицо в Москву знаком уважения. Сам Фицо в Москве заявил о планах правительства страны обеспечивать уход за местами захоронения советских солдат. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и призвал к диалогу между сторонами.

    9 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии: Кредит ЕС Киеву окажется даром

    Tекст: Мария Иванова

    Многомиллиардная финансовая помощь Евросоюза украинским властям фактически станет безвозмездным подарком, так как страна не сможет вернуть предоставленные средства, предупредил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

    Кредит стран Европейского союза Киеву на сумму 90 млрд евро окажется просто даром, поскольку Украина его не выплатит, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что эти 90 млрд евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить», – сказал Гашпар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал европейский кредит Киеву на 90 млрд евро обычным подарком.

    Депутат Европарламента Тьерри Мариани охарактеризовал условия возврата этих средств фарсом.

    При этом Еврокомиссия уже приступила к привлечению денег на рынках капитала для финансирования данного займа.

    9 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которой обсуждаются развитие двусторонних отношений и будущее совместных экономических проектов.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Встреча проходит в рамках визита Фицо на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

    В составе российской делегации присутствуют руководитель Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также министры Валерий Фальков и Сергей Лавров. Переговоры охватывают широкий спектр вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

    Особое внимание стороны уделяют перспективам восстановления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не заседала с 2021 года. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

    Ранее в субботу Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо каких-либо посланий от Зеленского Путину.

    9 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса» в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возрождении нового «железного занавеса» в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает времена холодной войны, когда между странами континента существовали глубокие политические и экономические барьеры.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Фицо отметил: «Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес». Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения».

    Премьер-министр выразил уверенность, что обе страны способны предпринять шаги для восстановления нормальных связей.

    Фицо подчеркнул важность диалога и заявил о готовности работать над улучшением отношений между Словакией и Россией. Он считает, что партнерство и открытость могут противостоять усиливающейся изоляции в Европе.

    На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин указал на негативное влияние Евросоюза на двусторонние отношения.

    Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Путин и Фицо завершили переговоры в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились около двух часов.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо завершили переговоры в Кремле, которые продлились более полутора часов, передает ТАСС. Сначала лидеры пообщались один на один, после чего к ним присоединились представители правительств двух стран.

    Фицо приехал в Москву вместе с другими иностранными лидерами для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров стороны затронули различные направления взаимодействия и рассмотрели перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года, передает РИА «Новости».

    В состав российской делегации вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Фицо провел отдельную встречу с Путиным перед расширенными переговорами.

    Президент России поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    Президент России отметил важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Российский лидер указал на осложнение двусторонних отношений из-за давления Евросоюза и НАТО.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин отметил принципиальность Фицо по роли СССР в освобождении Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    В ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что правительство премьера Словакии Роберта Фицо последовательно и твердо отстаивает сохранение исторической правды о подвиге Советской армии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что уважает неизменную позицию Фицо относительно сохранения правды о событиях Второй мировой войны и роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. По словам российского лидера, это достойно уважения и свидетельствует о принципиальности позиции словацкого руководства.

    «Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма», – заметил российский лидер.

    Также Владимир Путин напомнил о вкладе словацких борцов с фашизмом в достижение Великой Победы. Он особо отметил значимость Словацкого национального восстания, начавшегося 29 августа 1944 года, и подчеркнул, что Россия ценит память о совместной борьбе против нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве.

    Роберт Фицо ранее принял участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Кремле с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака. До этого словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо какого-либо послания с Украины Путину.

    9 мая 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин на встрече с Фицо указал на давление ЕС и НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент на встрече с премьером Словакии в Кремле Робертом Фицо подчеркнул, что ситуация в двусторонних отношениях осложнилась из-за давления со стороны Евросоюза и НАТО.

    Евросоюз и НАТО формируют конфронтационную линию, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это негативно сказывается на двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

    Президент отметил, что нынешние сложности обусловлены событиями на Украине и внешнеполитической ситуацией.

    «Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Большом Кремлевском дворце.

    Путин отметил твердую позицию Фицо по вопросу роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Также стороны обсудили сложности перелета словацкой делегации, которые возникли из-за отказа стран Прибалтики разрешить пролет.

    9 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Фицо поблагодарил Путина за традиционное гостеприимство в России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность Владимиру Путину за традиционное гостеприимство и поздравил его с Днем Победы

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за традиционное гостеприимство во время своего визита в Москву, передает РИА «Новости».

    «Уважаемый господин президент, дамы и господа, в первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России», – отметил Фицо.

    Он также поздравил Владимира Путина с Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник является для Словакии и России «наиболее значительным государственным праздником». По словам Фицо, для него большая честь находиться в России в этот период.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    Фицо пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Президент России Владимир отметил принципиальную позицию гостя по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Фицо пообещал Путину восстановить работу межправкомиссии России и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал предоставить президенту России Владимиру Путину подробную информацию о шагах по восстановлению Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал ознакомить президента России Владимира Путина с инициативами по возобновлению работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

    «Я хочу предоставить Вам информацию, уважаемый господин президент, где мы находимся относительно межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и какие шаги мы предприняли», – заявил Фицо.

    Кроме того, глава правительства Словакии подчеркнул намерение затронуть «серьезные вопросы» между двумя странами. По его словам, нынешняя встреча – возможность напрямую обсудить важные темы в двусторонних отношениях и обозначить дальнейшие шаги.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Также Владимир Путин подтвердил готовность Москвы обеспечивать Словакию всеми необходимыми энергоресурсами.

    9 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    В Литве полиция задержала мужчину с георгиевской лентой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Литвы у входа на Антакальнисское кладбище задержали мужчину с георгиевской лентой, несмотря на действующий запрет на публичную демонстрацию этого символа, сообщают местные СМИ.

    Полиция Вильнюса задержала мужчину у входа на Антакальнисское кладбище утром в День Победы, сообщает ELTA. Мужчина пришел с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде, что запрещено в Литве. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

    Полицейские попросили задержанного подождать возле служебного автомобиля, пока оформляли протокол. Представившийся Павлом мужчина заявил: «С помощью георгиевской ленты я выражаю свою позицию», добавив, что ему безразлично, получит ли он штраф или окажется за решеткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Прибалтики проявляют изобретательность, чтобы отпраздновать День Победы несмотря на официальные запреты. Перед этим в Латвии в канун 9 мая усилили контроль за русскими жителями.

    Ранее власти Берлина также ввели строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов. В ответ Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

