Фицо назвал отказ Европы от российских энергоресурсов вредным шагом

Политик подверг жесткой критике энергетическую политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление полностью прекратить закупки топлива у Москвы наносит прямой ущерб экономике региона.
«Намерение Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов считаю идеологически ориентированным и вредным для европейской конкурентоспособности», – сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в Россию.
Словацкий премьер-министр добавил, что его страна категорически отвергает создание нового «железного занавеса». Он подчеркнул заинтересованность Братиславы в поддержании стандартных и дружеских отношений с мировой державой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в субботу провел переговоры со словацким премьером в Москве. На этой встрече Роберт Фицо заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.
Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному запрету российских энергоносителей.