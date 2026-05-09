Путин и Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия

Tекст: Вера Басилая

Президенты Владимир Путин и Алан Гаглоев провели встречу, в ходе которой подписали договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Церемония состоялась в Кремле, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Я очень горд в такой знаменательный день подписать союзнический договор между РФ и Южной Осетией. Этот документ является свидетельством того, что наши тесные союзнические отношения выходят на новый уровень развития», – заявил Гаглоев во время церемонии.

Президент Южной Осетии также отметил, что воины республики участвуют в спецоперации на Украине, действуя вместе с российскими военными.

«Мы вместе победили и в 45-м году, вместе победили в августе 2008-го в Южной Осетии и сегодня в зоне специальной военной операции российские и осетинские братья плечом к плечу отвоевывают нашу общую историю. Где русские и осетины – там всегда братство, а где братство, там всегда победа и победа будет за нами Владимир Владимирович», – подчеркнул Гаглоев.

Гаглоев выразил уверенность, что Южная Осетия на протяжении всей своей современной истории проявляла себя как надежный союзник и друг России. Он напомнил, что после событий 2008 года было заключено первое соглашение о дружбе и сотрудничестве, после чего в республике началось масштабное восстановление при участии России.

