Суд Москвы арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече

Tекст: Вера Басилая

Симоновский суд Москвы признал Марата Дроганова виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, передает ТАСС.

Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. В решении суда отмечается, что 5 мая мужчина в общественном месте публично демонстрировал татуировку трезубца, расположенную на правом плече, и изображение было доступно для обозрения неограниченному кругу лиц.

Суд подчеркнул, что данное изображение принадлежит экстремистским организациям, запрещенным на территории России. Дроганов полностью признал свою вину.

Суд в Екатеринбурге арестовал троих посетителей бара на десять суток за демонстрацию татуировок и одежды с запрещенной символикой.

Ранее петербуржца задержали в метро из-за украинского трезубца на шапке.

В Москве суд отправил под арест местного жителя за ношение футболки с бандеровским трезубцем.