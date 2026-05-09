Раненый при атаке верховный лидер Ирана пошел на поправку

Пострадавший от взрывной волны верховный лидер Ирана Хаменеи пошел на поправку

Tекст: Мария Иванова

О состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи рассказал руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни, передает РИА «Новости».

Политик пострадал во время недавних ударов Соединенных Штатов и Израиля, попав под сильную взрывную волну.

«В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», – заявил чиновник. Он добавил, что у главы государства также осталась небольшая рваная рана за ухом.

В подходящее время Хаменеи планирует выступить перед публикой. Ранее, 7 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые сообщил о личной встрече с верховным лидером.

Сам руководитель страны не появлялся на публике с момента своего избрания в ночь на 9 марта. При этом его пресс-служба регулярно публиковала официальные послания, которые зачитывались по телевидению или распространялись в печатном виде.

Верховный лидер получил серьезные ожоги лица в результате израильского удара по Тегерану.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о полном контроле главы государства над ситуацией в стране.