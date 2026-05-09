Гаглоев: Южная Осетия воспринимает Россию большой Родиной

Гаглоев назвал Россию большой Родиной для Южной Осетии

Tекст: Вера Басилая

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что для южных осетин Россия является большой Родиной, передает ТАСС.

«И хочу подчеркнуть, что мы, южные осетины, воспринимаем Россию как свою большую Родину. Это без всякого преувеличения», – сказал Гаглоев.

В ходе той же встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что подготовленный договор о глубокой интеграции России и Южной Осетии позволит развивать отношения между странами.

«Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять и дальше наши взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии», – обратился российский лидер к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях.

На встрече в Кремле российский лидер отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества.