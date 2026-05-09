Манифестация за мир с Россией и против милитаризации Германии и НАТО прошла у музея «Берлин-Карлсхорст» в Берлине, сообщает корреспондент ТАСС. В акции приняли участие несколько сотен человек, пришедших с транспарантами с надписями: «Дружба», «Остановите войну против России», «Остановить русофобию» и другими антивоенными лозунгами. Организаторами выступили около 20 общественных организаций, выбрав девиз «Нет – войне, нет – фашизму!»
Сцена манифестации стала площадкой для призывов к прекращению гонки вооружений, отказа от милитаризации и возвращения к дипломатическим решениям. Выступавшие говорили о важности мира с Россией и Китаем, осуждали подготовку к войне, размещение американских ракет средней дальности в стране, а также раскритиковали идею восстановления воинской обязанности в Бундесвере.
Организаторы и участники также потребовали от правительства Германии активных дипломатических усилий ради прекращения конфликта на Украине. Со сцены звучало мнение, что Россия не является врагом ФРГ, а глава Минобороны Борис Писториус был назван «министром войны». По их словам, Германия должна вкладывать средства не в вооружение, а в социальное жилье, образование и инфраструктуру.
«Германии нужно инвестировать в социальное жилье, образование, инфраструктуру, а не отправлять миллиарды на оружие», – заявила одна из участниц корреспонденту ТАСС. Она также напомнила, что именно Советский Союз понёс наибольшие потери в борьбе с фашизмом.
Музей «Берлин-Карлсхорст» занимает особое место в истории Германии: именно здесь в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Здание долгое время использовалось советским военным руководством, а в 1994 году на его базе был создан совместный российско-германский музей, открывшийся 10 мая 1995 года к 50-летию Победы.
Между тем, ранее в пятницу заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. А канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но не упомянул роль Красной армии, что вызвало критику в интернете.
До этого в пятницу в центре Берлина школьники провели демонстрацию против милитаризации страны и предложили Мерцу отправиться на фронт самому.