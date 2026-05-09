Иностранцам продавали туры в Эстонию ради российского концерта Победы

Жителям стран Прибалтики предлагали туры в Нарву на российский концерт Победы

Tекст: Мария Иванова

Жителям Латвии, Литвы и Эстонии продавали экскурсии в приграничную Нарву стоимостью 80 евро, передает РИА« Новости.»

Местная жительница Валентина рассказала журналистам о необычных туристических предложениях для европейцев. «Это, видимо... бизнесмены из Латвии, Литвы, Эстонии... экскурсии... на ту сторону. Приехать, заплатить 80 евро», – пояснила женщина.

За указанную сумму иностранцы получали возможность послушать концерт «Берега Победы», приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Мероприятие четвертый год подряд проходит у стен Ивангородской крепости в Ленинградской области. Музыку и выступления отлично слышно на обоих берегах реки Нарвы.

В субботу на эстонской набережной собрались несколько сотен слушателей. При этом многие люди заблаговременно приехали непосредственно в российский Ивангород ради масштабного празднования Дня Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупили путевки в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями.

Перед Днем Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди.

Во время самого концерта на набережной Ивангорода прозвучал гимн Советского Союза.