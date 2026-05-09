Лукашенко предложил вернуть останки советских воинов с чужбины домой

Tекст: Вера Басилая

Белорусский лидер считает важным возвращать на родину останки павших бойцов, передает ТАСС.

«Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой», – сказал глава государства на церемонии возложения венков у монумента Победы.

Президент Белоруссии также отметил необходимость сохранить правду о Великой Отечественной войне. По его словам, важно рассказывать даже о самых тяжелых страницах истории, чтобы научить молодежь распознавать истинное лицо фашизма. Это необходимо для обеспечения мирного будущего родной земли, уверен политик.

Во время выступления глава государства напомнил о решающем вкладе Советского Союза в освобождение Европы от захватчиков. Он поблагодарил соотечественников за память о подвиге предков и обратился к ветеранам, пообещав сделать все возможное для сохранения завоеванного ими мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Победу общим достижением всех стран бывшего Советского Союза.

В немецком Потсдаме участники специальной церемонии перезахоронили останки 80 погибших красноармейцев.

На территории мемориального комплекса в Молдавии дипломаты и ветераны захоронили тела 16 павших советских воинов.