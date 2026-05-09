Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

Tекст: Вера Басилая

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в России, передает Lenta.ru.

После участия в акции «Страна поет «Катюшу» он отметил, что был поражен атмосферой единства, которую ощутил в мае, когда впервые приехал в Россию. По словам Арнальди, такого чувства сплоченности в Италии он не встречал.

Телеведущий обратил внимание, что в Италии жители разных регионов больше выделяют и продвигают свои традиции, кухню и обычаи, в то время как в России люди объединяются общими ценностями. В этом году Арнальди участвовал во всероссийской акции, когда ровно в 13.30 по московскому времени по всей стране прозвучала песня «Катюша». К исполнению присоединились артисты ансамбля имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие знаменитости.

Трансляция выступления прошла на «Авторадио» и НТВ. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объяснил, что «Катюша» стала голосом Великой Победы и символом общей исторической памяти. Он подчеркнул, что когда эту песню одновременно поют в разных уголках страны, связь между людьми становится по-настоящему ощутимой и значимой.

Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне слушали знаменитую песню «Катюша».

