Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву

Tекст: Вера Басилая

Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.